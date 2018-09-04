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Kıbrıslı Rum Anne Ve Oğul Uyuşturucu Ticareti Nedeniyle İngiltere’de Mahkum Oldu

Kıbrıslı Rum Anne Ve Oğul Uyuşturucu Ticareti Nedeniyle İngiltere’de Mahkum Oldu

04 Eylül 2018 Salı 09:45
Kıbrıslı Rum Anne Ve Oğul Uyuşturucu Ticareti Nedeniyle İngiltere’de Mahkum Oldu

Merkezi Pile’de bulunan 5 kişilik çeteye mensup olduğu düşünülen 29 yaşındaki Pile sakini Yorgos Pikunis ile İngiltere’de ikamet eden 67 yaşındaki annesi Eleni Katsiyiannis’in uyuşturucu suçundan dolayı İngiltere’de hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi anne ve oğlun, uyuşturucu ticaretinden dolayı suçlu bulunduklarını, annenin 3.5 yıl, oğlunun ise 8 yıl hapse mahkum olduğunu, uyuşturucuyu taşıyan ve aynı çeteye mensup olan 45, 39 ve 27 yaşlarındaki başka 3 kişinin ise 15 ay ile 6 yıla kadar hapis cezası aldığını yazdı. 

 

Son Güncelleme: 04.09.2018 13:18
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