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Kıbrıslı Rum 210 Gazeteci Sözlük Konusunda “Endişeli”

Lefkoşa, 7 Ağustos 18 : Kıbrıslı Rum 210 gazeteci ve basın mensubunun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazetecilere yönelik oluşturulan tavsiye niteliğindeki sözlüğe ilişkin yoğun endişelerini dile getirdikleri bildirildi. 

Kıbrıslı Rum 210 Gazeteci Sözlük Konusunda “Endişeli”

Lefkoşa, 7 Ağustos 18 : Kıbrıslı Rum 210 gazeteci ve basın mensubunun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazetecilere yönelik oluşturulan tavsiye niteliğindeki sözlüğe ilişkin yoğun endişelerini dile getirdikleri bildirildi. 

07 Ağustos 2018 Salı 17:28
Kıbrıslı Rum 210 Gazeteci Sözlük Konusunda “Endişeli”

 Kıbrıslı Rum 210 gazeteci ve basın mensubunun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazetecilere yönelik oluşturulan tavsiye niteliğindeki sözlüğe ilişkin yoğun endişelerini dile getirdikleri bildirildi. 

Alithia gazetesi 210 gazetecinin imzasının bulunduğu bir açıklamada, sözlüğün, yabancı basın ve uluslararası örgütlere dağıtıldığına ve takdir edildiğine dair bilgilere ilişkin endişelerini dile getirlerek, Rum Gazeteciler Birliği’nden basın çalışanları ve toplumun söylediklerine kulak kabartıp, güvenirliklerinin yeniden kazanılmasını sağlayacak eylemlerde bulunmasının istendiğini yazdı. 

Rum Gazeteciler Birliği’nin bu eylemde bulunmaması durumunda, kendilerinin (imza sahipleri) tek başlarına hareket ederek, sözlüğü, aralarında Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu, AGİT ve BM’nin Basın Özgülüğü Ofisi’nin de bulunduğu uluslararası örgütler nezdinde şikayet edeceğinin belirtildiği açıklamada, gazetecilerin, siyasi çıkarların ileri götürülmesi için Truva atı olarak kullanıldığı ve bunda, Rum Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu’nun tolerans ve eylemsizlikleriyle başarıya ulaşıldığı savunuldu. 

 

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Son Güncelleme: 07.08.2018 21:21
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