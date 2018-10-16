“Kıbrıslı Avcılar Partisi”ne Resmiyet

Güney Kıbrıs’ta, “Kıbrıslı Avcılar Partisi”nin, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan onay belgesini aldığı ve artık resmen faaliyete başlayacağı haber verildi.

Fileleftheros’a göre “Kıbrıslı Avcılar Partisi” sözcüsü Tula Nathanail, resmî onayı aldıklarını, partinin kuruluş ve seçim toplantısını Kasım ayında yapmayı planladıklarını açıkladı.

Partilerinin çok yönlü faaliyet göstereceğini, bütün iç yönetim konularında ve Kıbrıs sorununda öneriler yapacaklarını açıklayan Nathanail partinin sadece Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacağını, faaliyetlerini ise avcılık ve av hayvanlarının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaştıracağını söyledi.