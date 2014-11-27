"Kıbrıs'ın Kulağını Okşadı"

RUM YÖNETİMİ KIBRIS SORUNU VE TÜRK MÜZAKERE BAŞLIKLARIYLA İLGİLİ BİR ŞEYLER İSTEYECEK KAYGISIYLA BEKLİYORDU

İngiltere’nin AB Bakanı David Lidington’un (Rum basını “İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa işlerinden sorumlu müsteşarı” olarak yazıyor), kendisini Kıbrıs sorunu ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda bir şeyler isteyecek kaygısıyla bekleyen Rum yönetimini şaşırttığı, her Rumun duymak istediklerini söylediği bildirildi.

Alithia “Lidington Lefkoşa’yı Şaşırttı” başlıklı haberinde, Lidington’un “Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve Türkiye’nin müzakere başlıklarının açılması için Rum tarafına baskı yapmak şöyle dursun, İngiltere’nin, MEB’inde hidrokarbon rezervlerini geliştirmede sadece Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını tanıdığını” söyleyerek sürpriz yaptığını yazdı.

Habere göre Lidington, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, müzakerelerin en kısa sürede başlaması ümidini dile getirdi; ülkesinin tezinin, hidrokarbon yataklarının Kıbrıs’ın bütün toplumlarının menfaatine kullanılması gerektiği şeklinde olduğunu söyledi.

Hidrokarbon meselesinin müzakere masasına gelmesi gerekip gerekmediği sorulan Lidington “İngiltere, tarafların müzakere masasına gelme yöntemini dikte etme yetkisine sahip değil” dedi. Kıbrıs sorunundaki çıkmazı ortadan kaldırmak için öneriler getirip getirmediği sorulduğunda ise, Anastasiadis ile müzakerelerin yeniden başlaması ümidiyle alakalı bir dizi konuyu görüştüklerini söyledi.

Lidington “İngiltere hükümetinin politikası nettir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’ini tanıyoruz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin –ve sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’nin- bu sulardaki olası hidrokarbon rezervlerini geliştirme hakkını tanıyoruz. Çözüm, hidrokarbonların değerlendirilmesinden gelecek refahtan yararlanmasına ve Ada’yı Doğu Akdeniz bölgesinin enerji kavşağına dönüştürme perspektifine olanak tanıyacak” dedi.

Lidington’a hidrokarbon konusunun müzakereler çerçevesinde görüşülmesi gerekip gerekmediği de soruldu. Anastasiadis ile bu konuyu, bundan sonra hangi adımlar atılması gerektiğini görüştüklerini anlatan Lidington, konuyu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile de görüşmek istediğini söyledi.

Lidington’un dün öğleden sonra Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü hatırlatan gazete, görüşme sonrasında açıklama yapılmadığına işaret etti.

Gazete Lidington’un dün, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le birlikte Limasol Limanı’na giderek orada demirli olan İngiliz Kraliyet Donanması’na bağlı “HMS Defender” isimli destroyeri ziyaret ettiklerini yazdı.

Habere göre Lidington gemide yaptığı açıklamada, Kasulidis’le birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretin, İngiltere ile Güney Kıbrıs arsındaki geniş ölçekli işbirliğinin daha da sıkı oluşunun ve sürekliliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Lidington’a Güney Kıbrıs’ın, IŞİD’e karşı mücadelede nasıl daha fazla yardımcı olabileceği soruldu. Lidington IŞİD konusunu görüştüklerini ancak operasyonel detayları açıklamasının doğru olmayacağına işaret etti. Kasulidis ise, Rum yönetiminin, “Ada’nın coğrafik konumunun verdiği perspektifleri bölgesel tahriklerin göğüslenmesi ve Doğu Akdeniz’de istikrar ve refah ortak vizyonunu paylaştıkları ortaklarıyla işbirliği için değerlendirmeyi hedeflediğini” söyledi.

Fileleftheros haberi “Kıbrıslıların Kulağını Okşadı... Lidington Herkesin İngiltere’den Duymak İstediklerini Söyledi” başlığıyla aktardı.

Simerini “Tanıyor ve Teşvik Ediyorlar” başlığıyla verdiği geniş ölçekli haberinde, Lidington’un Anastasiadis’le görüştüğünü, Kasulidis’le birlikte Limasol Limanı’nda demirli İngiliz destroyerini ziyaret ettiğini aktardı.