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Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Yasa Önerisi Meclisten Geçti

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Güney Kıbrıs’taki DİSİ-AKEL partileri tarafından sunulan ve güneydeki Kıbrıs Türk mallarında oturan Rum göçmenlerin, hayatlarını kaybetmeleri halinde, oturdukları Kıbrıs Türk malının varisleri tarafından da kullanılabilmesine yönelik yasa önerisinin Rum Meclisi Genel Kurulu’ndan geçtiği haber verildi.

Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Yasa Önerisi Meclisten Geçti

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Güney Kıbrıs’taki DİSİ-AKEL partileri tarafından sunulan ve güneydeki Kıbrıs Türk mallarında oturan Rum göçmenlerin, hayatlarını kaybetmeleri halinde, oturdukları Kıbrıs Türk malının varisleri tarafından da kullanılabilmesine yönelik yasa önerisinin Rum Meclisi Genel Kurulu’ndan geçtiği haber verildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:25
Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Yasa Önerisi Meclisten Geçti

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Güney Kıbrıs’taki DİSİ-AKEL partileri tarafından sunulan ve güneydeki Kıbrıs Türk mallarında oturan Rum göçmenlerin, hayatlarını kaybetmeleri halinde, oturdukları Kıbrıs Türk malının varisleri tarafından da kullanılabilmesine yönelik yasa önerisinin Rum Meclisi Genel Kurulu’ndan geçtiği haber verildi.

Haravgi gazetesi, yasa önerisinin 27 lehte oy ve 2 çekimser oyla kabul edildiğini yazdı.

Öte yandan gazete, Kıbrıs Türk mallarının göçmenlere kiralanmasıyla ilgili olarak, ödenecek kira tutarı veya kullanım bedelinin, mevcut tüzüklerde öngörüldüğü gibi yaklaşık piyasa değeriyle değil, piyasadaki kira değeriyle olmasını belirleyen tüzüklerin ise Genel Kurul tarafından 31 aleyhte oy ve 2 çekimser oyla reddedildiğini belirtti.

Gazeteye göre DİSİ partisi milletvekili Mariella Aristidu, DİSİ partisinin, Kıbrıs Türk mallarının idaresi konusunda bütünlüklü bir öneri hazırlanması için, kira konusundaki tüzükler konusunda aleyhte oy kullanacağını ifade ederken, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi başkanı Skevi Kukuma ise açıklamasında, Rum hükümetinin Kıbrıs Türk mallarını elinde tutan göçmenler ve göçmen olmayan kişiler bulunduğunu unuttuğunu söyledi.

Hükümetin göçmen karşıtı politika konusunda Nobel ödülüne layık olduğunu ifade eden Kukuma, Kıbrıs Türk mallarının idaresiyle ilgili yasanın gözden geçirilmesinin kaplumbağa hızında ilerlediğini de ekledi.

(İY/ ŞEB)                      


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