Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Rapor Sorgu Memurlarında

Güney Kıbrıs’taki Türk mallarına ilişkin 60 durumla ilgili dosyaların, ceza gerektiren suçlar olup olmadığını tespit etmek amacıyla Rum Polisi Genel Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından incelendiği haberi verildi.

Lefkoşa, 27 Eylül 17 : Güney Kıbrıs’taki Türk mallarına ilişkin 60 durumla ilgili dosyaların, ceza gerektiren suçlar olup olmadığını tespit etmek amacıyla Rum Polisi Genel Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından incelendiği haberi verildi.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Mallarının İdaresi’nin konuyla ilgili hazırladığı raporun, birkaç günden bu yana, sorgu memurlarının elinde bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, raporla 60 dosyadan her birinin ayrı ayrı ele alınırken hangi icraatlarda bulunulduğu, tam olarak ne olduğu ve cezai suçlar ortaya çıkıp çıkmadığının da izah edildiğini kaydetti.

Gazete, konu olan malların çoğuyla ilgili olarak yetkili birimin prosedür başlattığını ve malların geri alınması girişiminde bulunacağını çünkü bunların başkalarının ellerine gerek yanlış, gerek de usule aykırı bir şekilde geçtiğinin tespit edildiğini belirtti.

İncelenen 60 dosyanın içerisinde, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un şikâyette bulunduğu 33 durumun da yer aldığını kaydeden gazete, Fedonos’un Kıbrıs Türk mallarının devren kiralanması veya üçüncü şahısların eline geçmesi için yapılan yasa dışılıklarla ilgili bazı veriler ortaya koyduğunu anımsattı.

Kıbrıs Türk Mallarının İdaresi biriminin, bazı kişilerin Kıbrıs Türk mallarına usule aykırı bir şekilde sahip olduğunu tespit ettiği ve mevcut sahiplerinden bunları almak için işlem başlattığını kaydeden gazete, Rum polisinin de suç işlendiğini tespit etmesi durumunda ceza dosyası oluşturacağını belirtti.

Sorgu memurlarının işinin zor ve zahmetli olduğunu çünkü bir sürü dosyaya göz atmak zorunda olacaklarını kaydeden gazete, Kıbrıs Türk malının elde edilmesi için sahtecilik yapıldığının ihtimal dahilinde olduğuna da işaret etti.

Sorgu memurlarının, ifadelerin alınmasına başlanması için arkalarında cezai suçlar olmadığı görülen davalarla, açık ve net bir şekilde suç işlendiği görülen davaları birbirinden ayıracağını yazan gazete, arkalarında şüpheli işlemler olduğu görülen davalara öncelik verileceğini ifade etti.

Gazete, 60 davayla ilgili dosyaların, Baf, Larnaka ve Limasol’da bulunan mallarla ilgili olduğunu ekledi.

(İY/FEZ)