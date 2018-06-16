banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.645
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2831
EURO
5.5009
İş kazası: Bir ağır yaralı
İŞ KAZASI: BİR AĞIR YARALI
Diyetisyeni darp edenler tutuklandı
DİYETİSYENİ DARP EDENLER TUTUKLANDI
Surlar içinde bıçaklar konuştu
SURLAR İÇİNDE BIÇAKLAR KONUŞTU
Alacak için silahlı baskın iddiası
ALACAK İÇİN SİLAHLI BASKIN İDDİASI
banner282

Kıbrıs Türk Mallarının Kullanımıyla İlgili Bazı Yasadışılıklara Müdahale

Lefkoşa, 16 Haziran 18 : Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi’nin, Kıbrıs Türk mallarının kullanımı konusunda tespit ettiği bazı yasa dışılıklara dün müdahale ettiği ve bu kapsamda bir süpermarketi kapattığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Mallarının Kullanımıyla İlgili Bazı Yasadışılıklara Müdahale

Lefkoşa, 16 Haziran 18 : Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi’nin, Kıbrıs Türk mallarının kullanımı konusunda tespit ettiği bazı yasa dışılıklara dün müdahale ettiği ve bu kapsamda bir süpermarketi kapattığı belirtildi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 10:02
Kıbrıs Türk Mallarının Kullanımıyla İlgili Bazı Yasadışılıklara Müdahale
Lefkoşa, 16 Haziran 18 : Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi’nin, Kıbrıs Türk mallarının kullanımı konusunda tespit ettiği bazı yasa dışılıklara dün müdahale ettiği ve bu kapsamda bir süpermarketi kapattığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Sabah Kilit Vuruldu, Öğlen Yeniden Açıldı” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi’nin dün “Peristerona’da” Kıbrıs Türk toprağı üzerine inşa edilmiş olan bir süpermarketle ilgili tespit ettiği bir dizi yasa dışılığın akabinde, burayı kapattığını yazdı.

Sabah kapatılan marketin öğlen yeniden açılmasının akabinde ise, konunun Polise intikal ettiğini yazan gazete, marketin “Anastasiu” isimli bir şirkete ait olduğunu kaydetti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi Müdürü Makis İkonomidis ise gazeteye açıklamasında, marketin kullanım izninin 216 metrekare olmasına rağmen, bazı keyfi genişletmeler yapıldığını ve bunun bin 036 metrekareye, bir diğer ifadeyle beş katı daha fazla alana ulaştığını ifade etti.

Şehir Planlama Dairesi’nin ise genişletmelere onay vermediğini, çünkü bunların yol güvenliğini etkilediğini ifade eden İkonomidis, 2016 yılının Mayıs ayında Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından konuyla ilgili idari önlemler alındığını ve 2017 yılının Haziran ayında, market sahibine mektup gönderilerek, yasadışı uzantıların yıkılması için kendisine bir aylık süre tanındığını izah etti.

Bunun üzerinden bir yıl geçmesi ve market sahibinin hiçbir şey yapmamasının akabinde ise, dün marketin kapatılmasına karar verildiğini yineleyen gazete, dün yaşananların ardından, market sahiplerinin süre istediğini ekledi.
banner277

KENDİLERİNE AİT OLMAYAN TOPRAKLARI EKİP BİÇEN VE DEVLET DESTEĞİ ALAN ÇİFTÇİLER

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Rum tarafındaki bazı çiftçilerin, devletin yetkili birimleriyle anlaşması olmadan büyük miktarda devlet arazisini ekip biçtiği ve bunun için Rum Tarım Ödemeleri Kurumundan devlet desteği aldığı belirtildi.

Problemin Rum Sayıştay Başkanının dün yayımlanan raporunda geniş bir şekilde yer aldığını yazan gazete, devlet ile Kıbrıs Türk sahipliğindeki arazilerin izinsiz kullanımının önüne geçilmesi için, İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimiyle işbirliği içerisinde, önlemler alınması gerektiğine atıfta bulunulduğunu belirtti.

Haberde, Rum Tarım Ödemeleri Kurumu’nun, söz konusu arazileri kullanma izni olmayan bazı çiftçilere, hektar başına ödeme yaptığının tespit edildiği belirtildi.

(İY/ŞEB)

*************   
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kşk Üyeleri Moskova’ya Gidiyor
Kşk Üyeleri Moskova’ya Gidiyor
Neofitu Fransız Büyükelçi Troccaz İle Bir Araya Geldi
Neofitu Fransız Büyükelçi Troccaz İle Bir Araya Geldi
Guterres Üst Düzeyli Bm Yetkilisini Nabız Tutmaya Gönderiyor
Guterres Üst Düzeyli Bm Yetkilisini Nabız Tutmaya Gönderiyor
İtfaiye birimine 18 yeni araç
İtfaiye birimine 18 yeni araç
AKEL’den bayram kutlaması
AKEL’den bayram kutlaması
Anastasiadis’ten Hrisi Avgi’nin saldırdığı Çipras’a destek
Anastasiadis’ten Hrisi Avgi’nin saldırdığı Çipras’a destek
Partilerin Derinya ve Aplıç kapısı’na ziyareti iptal edildi
Partilerin Derinya ve Aplıç kapısı’na ziyareti iptal edildi
Kocias: “Garantör güç olmak istemiyoruz”
Kocias: “Garantör güç olmak istemiyoruz”
AİHM’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza
AİHM’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza
Göçmenleri Aşağı Pirgo Deniz Bölgesine Getiren Bir Kişi Tutuklandı
Göçmenleri Aşağı Pirgo Deniz Bölgesine Getiren Bir Kişi Tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim