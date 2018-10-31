Kıbrıs Türk Mallarının Kiralanmasıyla İlgili Yasa Tasarısının “göçmenlik” Sıfatını Kaldırdığı Belirtildi





Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Rum Hükümeti’nin Kıbrıs Türk mallarının kiralanmasıyla ilgili yasa tasarısının, “göçmenlik” sıfatını kaldırdığı belirtildi.Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.Habere göre Kukuma, Hükümet’in, Kıbrıs Türk mallarının kiralanmasıyla ilgili sunduğu yasa tasarısının, “göçmenlik” sıfatını hükümsüz kıldığını söyledi.Şimdiye kadar, göçmenler söz konusu olduğu zaman, göçmenler için kiranın, rayiç bedelin yüzde 80’i, göçmen olmayan kişiler için ise yüzde 100 olduğu bir uygulama olduğunu belirten Kukuma, ancak şimdi hükümetin, sunduğu yasa tasarısıyla, göçmen olan ve olmayanlar için rayiç bedel üzerinden kiraları yükselttiğini ifade etti.Öte yandan Politis gazetesi Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin tüm üyelerinin, göçmenlere verilen Kıbrıs Türk tarım arazilerinin kiralarına ilişkin yasa tasarısı karşısındaki olumsuz tavrına karşın, komitenin, yasa tasarısı üzerinde bir hafta kadar düşüneceğini yazdı.Gazete, yasa tasarısının, ret edilmek üzere Rum Meclisi Genel Kuruluna gönderilmesinin, Meclis’in bunu Kıbrıs Türk mallarının idare edilmesinin çağdaşlaştırılması çerçevesindeki bir tedbir olarak benimsemek istemesinin söz konusu olabileceğini de belirtti.(FK/HA)