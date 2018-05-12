“kıbrıs Türk Mahallesi Skala’da Utanç Verici Görüntüler”

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Larnaka’da bulunan “Skala” isimli Kıbrıs Türk mahallesinde, Rum Yönetimi devleti ile Rum İçişleri Bakanlığı’nın bölgeyi tam anlamıyla ihmal etmesinden ötürü, “utanç verici görüntüler” ortaya çıktığı ifade edildi.



Bu kabul edilemez durumun, AKEL milletvekillerinden Skevi Kukuma’nın kısa bir süre önce bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretin akabinde kendisine gönderdiği mektupla, Larnaka Kaymakamı Odisseas Hacıstefanu’nun gündemine getirildiğini yazan Haravgi gazetesi, Kukuma’nın, Kıbrıs Türk mahallesi Skala’nın, belirli noktalarda kelimenin tam anlamıyla zamanın merhametine bırakıldığını söylediğini iletti.



Tuzhane Caddesi’nde ise terk edilmiş binalar bulunduğunu ve bunların uzun yıllardır kullanılmayan bir dizi baraka ile eski Kıbrıs Türk evinden ibaret olduğunu ifade eden Kukuma, kaymakamlık hizmetlerini bunları derhal yıkmaya ve bölgeyi temizlemeye çağırdı.



Haberde, Bozkurt Caddesi’nde bulunan ve çöpler için atık depolama alanı olarak kullanılmakta olan açık alan konusunda da, kaymakamın önlemler almaya çağrıldığı belirtildi.



(İY/SEL)

