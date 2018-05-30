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“kıbrıs Sorunundaki Gelişmeler Eylül’e Kaldı” İddiası

KOCİAS HRİSTODULİDİS’İ ABD TEMASLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ

“kıbrıs Sorunundaki Gelişmeler Eylül’e Kaldı” İddiası

KOCİAS HRİSTODULİDİS’İ ABD TEMASLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ

30 Mayıs 2018 Çarşamba 08:48
“kıbrıs Sorunundaki Gelişmeler Eylül’e Kaldı” İddiası
KOCİAS HRİSTODULİDİS’İ ABD TEMASLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ


Lefkoşa, 30 Mayıs 18 : Rum basınında yer alan bir haberde, “Kıbrıs sorunundaki olası gelişmelerin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu arka planda olmak üzere, önümüzdeki Eylül ayına taşınıyor gibi göründüğü” ifade edildi.


Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunu Eylül’de Gidiyor- BM Genel Kurulu’nda Gelişmeler- Guterres Türkiye’deki Seçimlerden Önce Hiçbir Şey Beklemiyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Brüksel’de gerçekleştirdikleri görüşmede, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i, Washington’a yaptığı ziyaret ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme konusunda bilgilendirdiğini yazdı.


Kocias ile Hristodulidis’in, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için bulundukları Brüksel’de bir araya geldiklerini yazan gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, Rum kesiminin “Kıbrıs sorununun çözümü gidişatına yönelik gerekli adımların başlatılması için, BM Genel Sekreteri Guterres’in ‘bütün oyuncuların’ New York’ta bulunmasını değerlendirme konusunda bir çabada bulunmasını, ihtimal dışında bırakmadığını” öne sürdü.


Yine “elindeki bilgilere” dayanarak, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile bir araya gelen BM Genel Sekreteri Guterres’in, 24 Haziran’da Türkiye’de gerçekleştirilecek olan seçimler ışığında, Kıbrıs sorununda şu an herhangi bir gelişme yaşanmasını beklemediğini söylediğini öne süren gazete, Guterres’in, “Ankara’nın Amerikalı Jane Holl Lute’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili danışman olarak atanmasını henüz kabul etmediğini yinelediğini” de ileri sürdü.
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Kocias’ın, yaşanan tüm gelişmeler ve BM merkezindeki temasları konusunda Hristodulidis’i bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Kocias’ın buna paralel olarak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Rum kesiminin bölgede oynayacak role sahip olduğu ve Washington’un ise, dikkatini yalnızca Kıbrıs sorununa odaklayarak, yakın zamana kadar muhafaza ettiği tutumun yanlış olduğunu söylediğini ifade ettiğini yazdı.


Gazete Kocias ile Hristodulidis’in de yer aldıkları, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Konseyi toplantısındaki ana tartışma konularının İran ve ülkenin nükleer programıyla ilgili anlaşma, Gazze şeridindeki gelişmeler aynı zamanda kısa zaman önce gerçekleştirilen seçimler ışığında Venezüella’daki durum olduğunu ifade etti.


Gazete, Hristodulidis’in toplantı çerçevesinde AB’li yetkililerle bir dizi temasta bulunduğunu ekledi.


(İY/HÖ)                         

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