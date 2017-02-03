Güney Kıbrıs:
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03 Şubat 2017 Cuma 08:21

“kıbrıs Sorunundaki Gelişmeler Abd’nin Dikkatini Gerektirecek”

Amerikan Yahudi Komitesi (American Jewish Committee) Yürütme Müdürü David Harris, Kıbrıs sorununun, gelişmelerden ötürü ABD’deki yeni Hükümetin dikkatini gerektireceğini belirtti.

'kıbrıs Sorunundaki Gelişmeler Abd'nin Dikkatini Gerektirecek”
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Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Amerikan Yahudi Komitesi (American Jewish Committee) Yürütme Müdürü David Harris, Kıbrıs sorununun, gelişmelerden ötürü ABD’deki yeni Hükümetin dikkatini gerektireceğini belirtti.

Haravgi gazetesine göre Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Harris dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Harris, Anastasiadis’le, yeni Amerikan Hükümeti ve Güney Kıbrıs’la ilişkileri, Cenevre’deki görüşmeler, Güney Kıbrıs-İsrail ilişkileri ve enerji konularını ele aldıklarını ifade etti.

Harris, görüşmeyi “çok cana yakın, dostça ve açık” olarak niteledi.

Yeni Amerikan Hükümetinin, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde daha fazla bir çaba gösterip göstermeyeceği yönündeki düşüncesinin sorulması üzerine Harris, bu konuda bir şey söylenmesi için erken olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir özel bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Kıbrıs sorununa değinerek, görüşmelerin sürdüğüne, Cenevre’de görüşmeler yapıldığına ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile Anastasiadis arasında haftalık görüşmeler yapılmakta olduğuna işaret eden Harris, “Amerikan Hükümetinin dikkatini gerektireceğini düşünüyorum” dedi.

(HC/HA)

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