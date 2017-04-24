“kıbrıs Sorununda Üç Büyük Diken”

Kıbrıs sorunu çözüm sürecinde üç büyük sorun bulunduğu ileri sürülerek, durumların çok zorlaştığı savunuldu.

ULUSAL KONSEY BUGÜN TOPLANIYOR

Lefkoşa, 24 Nisan 17 : Kıbrıs sorunu çözüm sürecinde üç büyük sorun bulunduğu ileri sürülerek, durumların çok zorlaştığı savunuldu.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Sorununun Üç Büyük Dikeni” başlıklı haberinde, Anastasiadis hükümetinin, “Ankara’nın faaliyetlerinin sadece Rum tarafının sarf ettiği çabaları değil, muhtemelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çabalarını da zorlaştıracağı” değerlendirmesine sahip olduğunu yazdı.

Gazete, aynı haberinin içerisinde, hükümet kaynaklarına dayanarak, Kıbrıs sorununda bugün üç büyük sorunun bulunduğunu savundu.

Sorunlardan bir tanesinin, Türkiye’nin 4 özgürlük talebi olduğunu yazan gazete, Anastasiadis hükümetinin görüşünün, Yunanlıların, bazı haklardan, AB vatandaşı olarak yararlandıklarından, AB vatandaşı olmayan Türklerin, Yunanlıların Avrupa’da sahip olduğu eşit haklara sahip olamayacağı şeklinde olduğunu belirtti.

Gazete, Türk talebinin, sınırlandırmalar olmaksızın, ileriye götürülmesi durumunda Kıbrıs’ın minimum zamanda Türkleşeceği tahmininde bulundu.

Bir diğer sorununun, Kıbrıslı Türklerin, ortaya çıkacak federal devletin hükümetine etkin katılımı olduğunu yazan gazete, Anastasiadis hükümetinin, çıkmazların çözümü için bir mekanizmanın bulunması önkoşulu altında, Kıbrıslı Türklerin olumlu oyunun bulunmasını önerdiğini ileri sürdü.

Gazete, bir başka sorunun ise, garantiler ve askerin Kıbrıs’ta kalması olduğuna işaret ederek, Cenevre konferansı sırasında ve sonrasında, abartılı Türk taleplerinde herhangi bir taviz olmadığını savundu.

“MÜZAKERELERİN AĞIR AĞIR ÖLMESİ TEHLİKESİ”

Öte yandan Politis gazetesi, yorumsal haberinde, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin ağır ağır ölmesi tehlikesinin gözle görünür olduğunu savundu.

Gazete, iki liderin, “Türkiye’deki referandum öncesindeki hataları içerisinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin A planı üzerinde uzlaşamaması ve “herhangi bir B planı bulunmamasının, müzakereleri ağır ağır ölüme sürüklemesi veya yeni bir kriz tehlikesine” açık olduğunu yazdı.

Gazete, liderlerin, süreç yolundaki, “çukurları” gördüğünü ancak şu ana kadar bunlardan kaçınmak için herhangi bir faaliyette bulunmadıklarını savundu.

Haberde ayrıca, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs aidiyetli müzakerelerin başarısız olması durumunda ne olacağına ilişkin bir görüşme yapmak amacıyla ciddi bir şekilde hazırlığa başladığını da iddia edildi.

ANASTASİADİS

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katıldığı bir açılış çerçevesinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunundaki çözüm çabalarına değindi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan “arkadaşım” olarak söz ettiğini yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bir ülkedeki istikrar ve güvenliğin, refah için en temel unsur olduğunu belirtti ve Akıncı’nın “federasyonun ne olduğunu anlamadığını” savundu.

Sorunların ve zorlukların hala bulunduğunu belirten Anastasiadis, “Bazı kişilerden ve arkadaşım, hemşerim Mustafa Akıncı’dan federasyonun ne anlama geldiğini anlamam yönünde yaptığı çağrıyı üzüntüyle dinledim” ifadesini kullandı. Anastasiadis, buna yönelik, “İnşallah, kendisi federasyonun doğru algısına sahip olur” şeklinde değerlendirme yaptı.

Anastasiadis, açıklamasının devamında, Akıncı’nın, kendi toplumu için talep ettiklerinin kabul edildiği bir federasyondan söz ettiğine işaret ederek, Türk liderin öngördüğü bir federasyonun bulunduğu bir devlet varsa, bu çözümü kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Zorlukların büyük olduğundan söz eden Anastasiadis, “güven yaratıcı önlemler görüşülürken, arkadaşım-ki bunu söylemekten korkmuyorum- tarihi bir olay olan tarihi bir olguya ilişkin yanlıştan dolayı müzakereleri terk etti” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, açıklamasında ayrıca “garantörlerimiz olmak isteyenler, bugün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini ihlal edenler ise benim ne yapmam gerekir” sorusunu da sordu.

Ülkenin yeniden birleşmesinin vizyonunu teşkil ettiğini söyleyen Anastasiadis, kendisinin birçok kez tavizlerde bulunmakla suçlandığını; Kıbrıs Rumların aleyhinde olmamaya özen göstererek, Türk toplumunun kaygılarını karşılamak için bazı uzlaşmaları kabul ettiğini ifade etti.

ULUSAL KONSEY BUGÜN TOPLANIYOR

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Ulusal Konsey’in, müzakerelerin yeniden başlaması, Türkiye’de referandum sonuçları ve Türkiye’nin faaliyetleri şeklindeki gündemle toplanacağını yazdılar.

Haber göre, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada, Ulusal Konsey’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın masaya dönmesiyle yeniden başlayan müzakereler nedeniyle toplanacağını; bununla birlikte Türkiye’deki seçim sonuçlarının ve son günlerde yaşanılan Türk faaliyetlerinin de ele alınacağını belirtti.

Politis gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis açıklamasında ayrıca Kıbrıs müzakerelerine de değindi.

Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının sonuç elde edilmesi için elinden geleni yapacağını, bu sürecin sonuç getirmesini hiç kimsenin kendilerinden daha fazla istemediğini ifade etti.

Hristodulidis, belirlenen çerçeveden ayrılan görüşlerin, görüş birlikleri ve uzlaşmaları çürüten görüşlerin ileriye götürülmesiyle, özellikle Cenevre’den sonra, Türkiye’nin tutumu ve davranışından dolayı ortaya çıkan zorlukların ve sorunların bulunduğunu ileri sürdü.

KİPRİANU

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, katıldığı bir kayıp cenaze töreni çerçevesinde yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözmek için acaba bu son fırsat mı” şeklinde soru yönelterek, AKEL olarak kendilerinin, son fırsatların bulunmadığı, her zaman farklı olgularla ortaya çıkacak olan yeni fırsatların olacağını birçok kez söylediklerini belirtti.

Alithia gazetesine göre, Kiprianu açıklamasında ayrıca kendilerini endişelendirmesi ve ülkenin ertesi gününü değil de gelecek seçimleri gözetenleri veya Anastasiadis’i düşündürmesi gereken olgunun hiçbir şeyin bir yıl önceki gibi olmayacağı şeklinde olduğunu ifade etti.

Kiprianu, zaman geçtikçe, Türkiye’ye, “işgal altındaki toprakların bağımlılığını derinleştirme fırsatını vererek”, her şeyin erozyona uğradığını; “işgal altındaki toprakların dini-kültürel, askeri ve ekonomik ilhakının da ileriye götürüldüğünü savundu.

Kıbrıs Rum tarafına ilişkin olarak, Anastasiadis ve herkesin, stratejik hedeflerine odaklandıklarını kararlılıkla göstermelerinde fayda bulunduğunu da ifade eden Kiprianu, öze ilişkin konuları ileriye götürmesi için de Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

(FK/FEZ)

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