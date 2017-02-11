Güney Kıbrıs:
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11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Kıbrıs Rum Tenis Federasyonu: “bünyemizde 20 Kıbrıslı Türk Sporcu Var”

Kıbrıs Rum Tenis Federasyonu Başkanı Filios Hristodulu, federasyon bünyesinde 20 Kıbrıslı Türk tenisçi bulunduğunu iddia etti.

Kıbrıs Rum Tenis Federasyonu: 'bünyemizde 20 Kıbrıslı Türk Sporcu Var”
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Lefkoşa, 11 Şubat 17 : Kıbrıs Rum Tenis Federasyonu Başkanı Filios Hristodulu, federasyon bünyesinde 20 Kıbrıslı Türk tenisçi bulunduğunu iddia etti.

Alithia gazetesine açıklama yapan Hristodulu, federasyona üyelik başvurusu yapan Kıbrıslı Türklerin hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmadığını ve bunlardan bazılarının, federasyonun renkleriyle müsabakalara katılarak, yüksek skorlar elde ettiklerini savundu.

Habere göre, Hristodulu, federasyon bünyesindeki tüm tenisçilerin eşit muamele gördüğünü ve Kıbrıslı Türk tenisçilerin bir kısmının güneyde ikamet ettiklerini; çoğunluğun ise kuzeyde yaşadığını ifade etti.

Hristodulu, Mart ayında Antalya’da yapılacak müsabakalarda “Kıbrıs” adına iki Kıbrıslı Türk ve iki Kıbrıslı Rum’un yarışacağını da söyledi.

(GE/FEZ)

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