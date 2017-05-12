Kıbrıs Müzakereleri… “ön Koşullar Altında Yeni Cenevre”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in net bir ön koşul ortaya koyarak Cenevre’deki Kıbrıs’a ilişkin yeni bir konferansa gitmeye hazır olduğu kaydedildi.

“ÖNKOŞULLAR ALTINDA YENİ CENEVRE”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in net bir ön koşul ortaya koyarak Cenevre’deki Kıbrıs’a ilişkin yeni bir konferansa gitmeye hazır olduğu kaydedildi.

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında dün akşam 4 saati aşkın süren görüşmeyle ilgili haberler Rum basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, liderler arasındaki görüşmeye ve görüşme sonrasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamalarına yer verdi.

Haberi “Ön Koşullar Altında Yeni Cenevre-Hazırlık Yapılması Durumda Cenevre” başlıklarıyla veren gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, net bir ön koşul ortaya koyarak Cenevre’deki Kıbrıs’a ilişkin yeni bir konferansa gitmeye hazır olduğunu yazdı.

DOĞRU ÖN HAZIRLIK VE GÜVENLİK VE GARANTİLER

Anastasiadis’in, doğru bir hazırlık yapılması ve özellikle Türkiye’nin, “Güvenlik” ve “Garantiler” konusunu ele almaya hazır olması önkoşuluyla Cenevre’ye gitmeye hazır olduğunu yazan gazete, liderler arasındaki dünkü görüşmenin 4 saati aşkın sürdüğünü ancak Anastasiadis’in açıklamalarından önemli bir gelişmenin ortaya çıkmadığının görüldüğünü belirtti.

Gazete liderlerin, 17 Mayıs Çarşamba günü de bir araya geleceğini ve Kıbrıs sorununa ilişkin durumu yeniden değerlendireceğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “ortamın, sonuçlardan daha iyi olduğu” şeklinde ifade kullandığını bildiren gazete, bunun, iki taraf arasında yapılan uzun görüşmeye karşın herhangi bir şeyle sonuçlanmadığı olgusunu ortaya çıkardığını belirtti.

Anastasiadis’in, “iki tarafın, müzakerecilerin, görüş birliklerinin nasıl olabileceğini keşfetmeye devam etmesi konusunda uzlaşmaya vardığı” yönünde de açıklama yaptığını belirten gazete, bu ifadenin bir anlaşmaya ümit olmadığını ortaya koyduğu yorumunda bulundu.

Gazete liderlerin gelecek haftaki görüşmede, tüm müzakereler sürecine ilişkin bir değerlendirme yapacağını, askıda bulunan konulara bakacaklarını ve devama ilişkin (nasıl ilerleneceği) karar vereceklerini belirtti.

Müzakereler haberini “17/5’te Randevu-Rum Yönetimi Başkanı Yeni Cenevre’yi İhtimal Dışı Bırakmıyor-Akıncı İyi Haberler Ümit Ediyor” başlığıyla veren Politis gazetesi, görüşmede, “Yönetim”(Kıbrıslı Türklerin etkin katılımına odaklanılarak) konusundaki anlaşmazlıklar ve “Mülkiyet” başlığının ele alındığını yazdı.

Habere göre liderler, görüşmede ayrıca, müzakereciler tarafından, çözümün ekonomisine ilişkin uluslararası finans kuruluşları temsilcileri ile yaptıkları görüşmeler konusunda da bilgilendirildi.

Görüşmede, çözümün ilk gününden anlaşmanın hayata geçirilmesi konusu da ele alındı.

ANASTASİADİS

Politis gazetesi ve diğer gazetelere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamada, ortamın, sonuçlardan daha iyi olduğunu söylerken ayrıntılı bir görüşmenin yapıldığını da ifade etti.

Anastasiadis, 17 Mayıs’taki görüşmede, tüm sürece ilişkin bir değerlendirmenin yapılacağını belirtti.

Ortamın iyi olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını da söyleyen Anastasiadis, Eide’nin, Cenevre’ye dönülmesi ihtimaline ilişkin açıklamasının sorulması üzerine de, bunun ihtimal dışı olmadığını, konunun, (oraya) hazırlıklı gidilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, Güvenlik ve Garantiler konusunu görüşmeye hazırlıklı olmasından söz eden Anastasiadis “yoksa, halkta beklentiler yaratmak için mi gidelim ve sonuç almadan geri mi dönelim veya bir çıkmaz öncesini mi bulalım?” şeklinde de soru yöneltti.

Anastasiadis, arzu ettikleri şeyin, diyaloğun sonlandırılması yöntemini değil çözümü bulmak olduğunu da ifade etti.

Alithia gazetesine göre Anastasiadis açıklamasında, BM’nin liderler önüne koymayı düşündüğü fikirlere ilişkin bir soru üzerine ise bildiği fikirlerin değiştiğini algılamadığını belirtti.

Anastasaidis, konunun, tüm görüşmenin metodolojisi olduğunu ancak irade olmaksızın, sorunlar yaratan tezlerden (görüşlerden) vazgeçmek için eksikliğin metodoloji olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Tüm başlıkların görüşmede ele alınıp alınmadığı şeklindeki bir soru üzerine Anastasiadis, tüm başlıkların ele alınmasının mümkün olmadığını, “Yönetim”, “Mülkiyet” başlıklarını, çözüm sağlanması durumunda ilk gün ne yapılacağı konusunu ele aldıklarını söyledi.

Rum lider Nikos Anastasiadis, Eide tarafından da ortaya konan enerji planlamalarının Akıncı ile ele alıp almadığı şeklindeki bir soruya ise olumsuz yanıt verdi.

(FK/GÜL)