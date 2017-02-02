Güney Kıbrıs:
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02 Şubat 2017 Perşembe 07:13

“kıbrıs Meb’inde Süprizler Saklı”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB)” sürprizlerin gizli olduğunu söyledi.

'kıbrıs Meb'inde Süprizler Saklı”
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Lefkoşa, 2 Şubat 17 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB)” sürprizlerin gizli olduğunu söyledi.

Simerini gazetesine göre, Atina Enerji Formu’nda konuşan Lakkotripis, adanın doğal kaynaklarından yararlanabilmek için Kıbrıs sorununun çözümünün bir önkoşul olmadığını iddia etti.

Türkiye’den Avrupa’ya boru hattıyla bölgenin enerji kaynaklarının taşınması olasılığına değinen Lakkotripis, bunun olması için “Kıbrıs Cumhuriyeti”yle bir anlaşma imzalanması gerektiğini savunarak, böyle bir şeyin olmayacağını, çünkü bunun, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Ankara tarafından tanınması anlamına geleceğini belirtti.

Doğu Akdeniz’de şimdiye kadar 2 bin milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine işaret eden Lakkotripis, “MEB ve geniş bölge bize sürprizler yapmaya devam edecek” dedi.

VASİLİKO’DA DOĞALGAZA HAZIRLIK

Öte yandan Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) elektrik üretiminde doğalgazın kullanımı için hazırlık yaptığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, AİK’in, Rum Meclisine Vasiliko elektrik santralindeki mazot ile çalışan 1, 2, 3 ve 4’üncü ünitede ve dizel-doğalgazla çalışan 5’inci ünitede 2020 yılından önce doğalgaz kullanılmasının planlandığı bir belge sunduğunu yazdı.

Gazete doğalgaz kullanımına hazırlık çalışmalarının yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanmasının düşünüldüğünü de aktardı.

(HC/HA)

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