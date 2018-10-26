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Kıbrıs’ın Güney Ve Güney Batısında Çok Uluslu Tatbikat

SONDAJ PLATFORMUNUN, SONDAJ YAPILACAK BÖLGEYE ULAŞMAK İÇİN, TÜRKİYE’NİN BAĞLADIĞI BÖLGEDEN GEÇMESİ GEREKECEĞİ DE İDDİA EDİLDİ

Kıbrıs’ın Güney Ve Güney Batısında Çok Uluslu Tatbikat

SONDAJ PLATFORMUNUN, SONDAJ YAPILACAK BÖLGEYE ULAŞMAK İÇİN, TÜRKİYE’NİN BAĞLADIĞI BÖLGEDEN GEÇMESİ GEREKECEĞİ DE İDDİA EDİLDİ

26 Ekim 2018 Cuma 08:35
Kıbrıs’ın Güney Ve Güney Batısında Çok Uluslu Tatbikat
SONDAJ PLATFORMUNUN, SONDAJ YAPILACAK BÖLGEYE ULAŞMAK İÇİN, TÜRKİYE’NİN BAĞLADIĞI BÖLGEDEN GEÇMESİ GEREKECEĞİ DE İDDİA EDİLDİ

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Rum basınında yer alan bir haberde, büyük ülkelerin deniz kuvvetlerinin katılmakta olduğu çok uluslu bir tatbikatın, Kıbrıs’ın güney ve güney batısında dün icra edilmeye başladığı ve güçlü deniz kuvvetlerinin buna rekor katılım gösterdiği vurgulandı.


Fileleftheros gazetesi “ABD’den Sondajları Koruma - Sondaj Platformu Denizden ve Havadan Korumada” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, bölgenin tümünün çok uluslu bir tatbikat için 20 Kasım tarihine kadar bağlanmasının, Türkiye’ye yönelik yanıt teşkil ettiğini ileri sürdü.


Tatbikatın süresinin ve tatbikatın icra edilmekte olduğu deniz alanının, “Türk meydan okumaları” ve “yakında gerçekleştirilmesi beklenen sondajlarla” ilgili mesaj göndermekte olduğunu öne süren gazete, böylece, yalnızca Rum kesimi tarafından planlanmamış olan önlemlerin harekete geçtiğine işaret etti.


Haberinde, çok uluslu tatbikatın tarihi ile süresine de vurgu yapan gazete, Rum Yönetimi tarafından yayımlanan navtex’in, tatbikatlar ile geniş çaplı bölgenin bağlanmasının dünden başladığını ve 20 Kasım’da sona ereceğini, dolayısıyla tatbikatın yaklaşık bir ay süreceğini ifade ettiğini aktardı.


Tatbikat için bağlanan bölgenin, ExxonMobil-Qatar Petroleum’a ait sondaj platformunun “Delfini” ve “Glafkos” hedeflerine ulaşması ve platformun montajının yapılmasıyla ilgili zaman aralığını da kapsamakta olduğunu yazan gazete, ABD’nin bir süreden bu yana ExxonMobil-Qatar Petroleum’un yapacağı sondajlarla ilgili “güçlendirilmiş bir diplomatik-savunma koruma planı oluşturduğunu” kaydetti.


Planın, gelişebilecek en zorlu senaryoya dayanmakta olduğunu yazan gazete, Türkiye’nin geçtiğimiz yılki planlı meydan okumaları üzerinde çalışıldığı iddiasında bulundu.


Elindeki bilgilere dayanarak, sondaj platformuna, yalnızca birinci ve ikinci sondaj sırasında değil, sondajın başlamasından önceki epeyce bir süre zarfında da refakat edileceğini ve platformun korunacağını vurgulayan gazete, sondaj platformunun sondaj yapılacak olan bölgeye ulaşmak için, Türkiye’nin bağladığı ve Barbaros gemisinin sismografik araştırmalar gerçekleştirdiği deniz bölgesinin içerisinden veya yakınından geçmesi gerekeceğine işaret etti.


Gözlemcilerin, hava ve deniz birliklerinin bölgedeki hareketlerinde artış olduğunu tespit ettiklerini ifade eden gazete, Türkiye’nin son günlerde sahip olduğu en modern casus uçağını kullandığını, öte yandan Amerika’nın Boeing RC-135 tipi bir casus uçağının da bölgeye ulaştığının tespit edildiğini ekledi.


(İY/HA)                          

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