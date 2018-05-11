“kıbrıs Havayolları” Sivil Havacılığa 10 Milyon Euro Borç Bıraktı





Lefkoşa, 11 Mayıs 18 : Güney Kıbrıs’ta 2015 yılında kapanan “Kıbrıs Havayolları’nın”, Sivil Havacılık Dairesi’ne 10,1 milyon Euro borç bıraktığı ifade edildi.



Bunun Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in dün kamuoyuna açıklanan raporunda yer aldığını yazan Haravgi gazetesi, Kıbrıs Rum Havayolları’nın borçları konusunda yetkili makamların vaktinde bilgilendirildiğini, ancak konunun şirketin tasfiye memuruna havale edildiğini ifade etti.



Şirketin kapanmasından önce, çeşitli alacaklılara yönelik borçların karara bağlandığını, ancak bunlar arasında Sivil Havacılık Dairesi bulunmadığını yazan gazete, bunun sonucunda Sivil Havacılık Dairesi’nin, 6.5 milyon Euro’su kullanım izinleri, geriye kalan 3.6 milyon Euro’su da havalimanı ve yolcu ücretleri olan 10,1 milyon Euro’luk bir alacağı olduğunu ekledi.



Fileleftheros ise “Uçuş Emniyetindeki Eksikliklere AB Vesayeti” başlıklı haberinde, Rum Sayıştay Başkanlığının dün yayımlanan Sivil Havacılıkla ilgili raporundan, uçuş emniyetinin denetimindeki ciddi sorunlar başta olmak üzere, bir dizi ciddi meselenin ortaya çıktığını yazdı.



Raporda, Avrupa Komisyonu’nun, uçuş güvenliğindeki önemli boşluklardan ötürü, 2017 yılında, bu alanı doğrudan gözetimi altına alacağı konusunda bir uyarıda bulunduğunun ortaya çıktığını da kaydeden gazete, bunun 2006–2008 yıllarında da gerçekleştiğini anımsattı.



Gazete raporda ortaya çıktığı üzere, devletin, uçuş güvenliği birimine yıllardır yeterli ve nitelikli personel atama konusundaki yetersizliğinden ötürü İngiltere Sivil Havacılık Dairesi ile bir anlaşma imzalandığını, ayrıca Yunanistan Hava Kuvvetleri’nden yetkililerden de yararlanıldığını ekledi.



Alithia gazetesi ise “İki İngiliz’e Dünyanın Parasını Veriyorlar” başlıklı haberinde, Rum Sayıştay Başkanlığı’nın Sivil Havacılık Dairesi’nin denetlenmesine ilişkin özel raporunda, Sivil Havacılık Dairesi’nin, ayda bir kez Güney Kıbrıs’a gelip kendilerine hizmet sağlamaları için, Birleşik Krallık Sivil Havacılık Dairesi’nden iki müfettişe, iki yıllığına 700 bin Euro ödeyeceğini yazdı.



(İY/ŞEB)

