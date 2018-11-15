banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93714
ALTIN
210.052
DOLAR
5.3938
STERLİN
6.8869
EURO
6.0973
Hastane kapısını kırdı
HASTANE KAPISINI KIRDI
Kıbrıs Manşetin haberi operasyon yaptırdı
HABERİMİZ ÜZERİNE OPERASYONLAR BAŞLADI
Oktay KKTC'ye geldi
OKTAY KKTC'YE GELDİ
Dikkatsiz sürücü önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı.
TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI
banner282

“kıbrıs Etrafında Beş Sondaj”

TÜRKİYE’DEN BAF’IN BATISINDA TATBİKAT İDDİASI

“kıbrıs Etrafında Beş Sondaj”

TÜRKİYE’DEN BAF’IN BATISINDA TATBİKAT İDDİASI

15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
“kıbrıs Etrafında Beş Sondaj”

TÜRKİYE’DEN BAF’IN BATISINDA TATBİKAT İDDİASI

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, dört ülke hesabına faaliyet gösteren beş sondaj platformunun şu an “Kıbrıs” etrafında bulunduğu ve bu durumun, Güney Doğu Akdeniz ile “Kıbrıs’ın” elde ettiği olağanüstü enerji ve jeopolitik rolü göstermekte olduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs hesabına “Delfini” hedefinde başlaması an meselesi olan sondajın haricinde, Mısır hesabına “Zohr”, İsrail hesabına “Leviathan” yatağında ve Antalya ile Mersin olmak üzere Türkiye’nin güney kıyılarında da iki sondaj gerçekleştirilmekte olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, İsrail hesabına önümüzdeki haftalarda “Stena Icemax’ın” kardeş platformu tarafından bir sondaja daha başlanmasının beklendiğini bildirdi.

TÜRKİYE’DEN TATBİKAT İDDİASI

Türkiye’nin dün 10’uncu parseldeki sondaja tepki olarak, deniz kuvvetlerinin yarın Baf’ın güneyinde tatbikatlar yapacağını duyurduğunu da iddia eden gazete, Rum Yönetimi’nin ise bunun üzerine bir Navtex yayımlayarak “Türk deniz tatbikatlarının Kıbrıs Cumhuriyeti’yle istişare edilmeden Kıbrıs sorumluluk bölgesinde icra edileceğini, dolayısıyla denizcilik açısından güvenlik problemleri ortaya çıktığı konusunda bir bilgilendirme yaptığını” haber verdi.

Gazete, Türkiye’nin ise buna, Rum tarafının Navtex’inin yetkisiz bir makam tarafından yayımlandığı ve geçerli olmadığı şeklinde bir yanıt verdiğini iletti.

DELFİNİ HEDEFİNDEKİ SONDAJ

“Elindeki bilgilere” dayanarak, sözde Rum MEB’i içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Delfini” hedefinde gerçekleştirilecek sondajın hazırlıklarının ise normal şekilde ilerlediğini yazan gazete, önümüzdeki saatlerde sondajın ilk aşaması için gerekli ekipman ikmalinin tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Gazete, platformda görev alacak personelin taşınmasının devam ettiğini de ekledi.

Alithia ise ilgili haberinde, ExxonMobil şirketinin gerçekleştireceği sondaj için Delfini hedefindeki her şeyin hazır olduğunu ve sondajın önümüzdeki 24–48 saat içerisinde başlayacağını duyurdu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Dışişlerinin Bakanlığı’nın ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ExxonMobil’in sözde Rum MEB’indeki sondajının başlaması ışığındaki “yeni tehditlerine” yanıt veren bir açıklama yaptığını yazan gazete, ABD Dışişleri Bakanlığının bu açıklamayla Erdoğan’a “bölgedeki gerilimi artıran her türlü söylem veya faaliyet konusunda cesaretini kıran bir mesaj gönderdiğini” iddia etti.

Gazeteye göre ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında “ABD’nin bu konudaki politikasının değişmediğini ve ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’i içerisinde bulunan doğal kaynaklarından istifade etme hakkını tanımayı sürdürdüğüne” dair bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında ayrıca “diğer bütün kaynaklar gibi, adanın petrol ve doğal gaz kaynaklarının da kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında eşit olarak paylaşılması gerektiğini” sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması gazetede “Erdoğan’ın Hevesini Kırıyorlar”, Fileleftheros’ta ise “Tayyip’e Kısa Kes Mesajı” başlığıyla yer buldu.
(İY/ÖK)
             

***************


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol Karnavalı’na “la Casa De Papel” Temasının Dahil Edilmemesi Euronews’e Konu Oldu
Limasol Karnavalı’na “la Casa De Papel” Temasının Dahil Edilmemesi Euronews’e Konu Oldu
“lute Bu Kez Ellleri Boş Gelmiyor, Yol Haritası Getiriyor” İddiası
“lute Bu Kez Ellleri Boş Gelmiyor, Yol Haritası Getiriyor” İddiası
Hristodulidis “lute’un Dönüşünün Belirleyici Olduğunu” Söyledi
Hristodulidis “lute’un Dönüşünün Belirleyici Olduğunu” Söyledi
Rum Siyasi Partiler Kktc’nin Kuruluşunu Kınadı
Rum Siyasi Partiler Kktc’nin Kuruluşunu Kınadı
Çavuşoğlu Ve Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında
Çavuşoğlu Ve Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında
Şilluris Milletvekillerinin İsviçre’deki Etkinliğe Gitmelerini Yasakladı
Şilluris Milletvekillerinin İsviçre’deki Etkinliğe Gitmelerini Yasakladı
Bıçaklama
Bıçaklama
Ap Rapor Taslağı Türkiye İçin “havuç Kırbaç”
Ap Rapor Taslağı Türkiye İçin “havuç Kırbaç”
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Eoka’cı Kiriakos Matsis’in Anılması Etkinliği İçin Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Eoka’cı Kiriakos Matsis’in Anılması Etkinliği İçin Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Akel-bkp Görüşmesi Rum Basınında
Akel-bkp Görüşmesi Rum Basınında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim