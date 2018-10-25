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“kıbrıs Dosyasının” İlk Dört Cildi Yayında

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Yunanistan’da 1986–88 yılları arasında oluşturulan bir komite tarafından hazırlanan ve 1974 yılında Kıbrıs’ta meydana gelen olaylarla ilgili araştırmaların yer aldığı “Kıbrıs Dosyasının” ilk dört cildinin, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis tarafından, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunanistan’daki siyasi partilerin başkanlarına dün resmen teslim edildiği haber verildi.Politis gazetesi “Bir Suçun...

“kıbrıs Dosyasının” İlk Dört Cildi Yayında

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Yunanistan’da 1986–88 yılları arasında oluşturulan bir komite tarafından hazırlanan ve 1974 yılında Kıbrıs’ta meydana gelen olaylarla ilgili araştırmaların yer aldığı “Kıbrıs Dosyasının” ilk dört cildinin, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis tarafından, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunanistan’daki siyasi partilerin başkanlarına dün resmen teslim edildiği haber verildi.Politis gazetesi “Bir Suçun...

25 Ekim 2018 Perşembe 13:32
“kıbrıs Dosyasının” İlk Dört Cildi Yayında

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Yunanistan’da 1986–88 yılları arasında oluşturulan bir komite tarafından hazırlanan ve 1974 yılında Kıbrıs’ta meydana gelen olaylarla ilgili araştırmaların yer aldığı “Kıbrıs Dosyasının” ilk dört cildinin, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis tarafından, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunanistan’daki siyasi partilerin başkanlarına dün resmen teslim edildiği haber verildi.

Politis gazetesi “Bir Suçun Kanıtları” başlıklı haberinde, “ilk ciltte baş aktörlerin tanıklıklarının kayda geçirildiğini, aynı zamanda 1974 yılında meydana gelen darbe ile barış harekâtının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelenlere tarihsel bir anımsatma yapıldığını” yazdı.

Gazete “araştırmadan çıkan temel sonucun, Atina Cuntası ile EOKA B’nin ihanet niteliğindeki rolünün, aynı zamanda Karamanlis hükümetinin Atilla 1 ile Atilla 2 arasında askeri yardım gönderme konusundaki zayıflığının teyit edilmesi olduğuna” işaret etti.

Kıbrıs dosyası ciltlerinin Yunan Meclisinin web sitesine konulduğunu da belirten gazete, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in ise 1 Kasım’da, Kıbrıs Dosyasının ilk dört cildini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile siyasi partilerin başkanlarına teslim edeceğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Kıbrıs Dosyasına Erişim” başlıklı haberinde, her cildin 600 sayfa olduğunu ve bunların, teslim edilmesi beklenen 30 cildin bir parçasını oluşturduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Yunanistan Meclis Başkanı Vutsis, Kıbrıs dosyasının yayımlanmasının, bilimsel açıdan, aynı zamanda Rum, Yunan ve uluslararası kamuoyu açısından önemli bir adım teşkil ettiğini ifade ederken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da açıklamasında, tarih bilgisinin tüm Yunanlılar için önemli olduğunu dile getirdi.

Pavlopulos, ulusal konuların yanlış bir şekilde ele alınmasıyla ilgili her şeyin yayımlanması gerektiğini de dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise açıklamasında, Kıbrıs Dosyası ile bu kritik olayların, “modern tarihin kara kutusu olmaktan artık çıktığını” söyledi.

(İY/ÖK)
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