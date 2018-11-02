Kıbrıs Dosyası’nın 4 Cildi Anastasiadis Ve Parti Başkanlarına Sunuldu





Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Yunanistan’da 1986–88 yılları arasında oluşturulan bir komite tarafından hazırlanan ve 1974 yılında Kıbrıs’ta meydana gelen olaylarla ilgili araştırmaların yer aldığı “Kıbrıs Dosyasının” ilk dört cildinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile parti başkanlarına, dün sunulduğu belirtildi.Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, dün, ilk olarak, Rum Başkanlık Binası’na giderek Kıbrıs Dosyası’nın ilk 4 cildini sunduğunu yazdılar.Gazete Şilluris’in daha sonra ise bunları sunmak için partilere gittiğini belirtti.Habere göre Şilluris, ciltlerin parti başkanlarına sunulmasının ardından araştırma sonuçlarının, Perşembe(dün) sabahı itibarıyla Meclis’in resmi internet sayfasında yer alacağını söyledi.Alınan ifadelerin değiştirilmediğini belirten Şilluris, kamuoyuna bunların verilmesinin ötesinde herkesin bunları inceleyebileceğini ve kendi sonucunu çıkarabileceğini de ifade etti.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Kıbrıs Dosyası ciltlerini teslim alırken yaptığı konuşmada, “ihanetin sonucu olarak kendilerine hala daha yük olan Kıbrıs tarihiyle ilgili önemli bir başlığın sunulmasının başarılmasından” duyduğu memnuniyeti dile getirdi.(FK/ÖK)