“kıbrıs Dosyası’nda” Rum Meclisi Tutanakları Eksik

Haravgi gazetesi, 1974 döneminde yaşanan olaylara ilişkin 1985 yılında Yunan Meclisi’nde oluşturulan Araştırma Komitesi’ne ifade veren kişilerin söylediklerini içeren raporun ilk dört cildinin Yunan Meclisi’nin internet sitesinde yayında olduğunu belirtirken, söz konusu bu ilk dört cildin şu ana kadar bilinenleri değiştirecek bir bilgi içermediği yorumunda bulundu.
Gazete, Yunan Meclisi’nin söz konusu komitesine verilen ifadelerin raporda yer almasına karşın Rum Meclisi’nin ilgili komitesine verilen ifadelerin Kıbrıs Dosyası’nda yer almadığını vurgularken, Rum Meclisi’nin kendi araştırmasına ilişkin rapor yayınladığını ancak ifadelere yer vermediğini aktardı.
Haberde, Rum Meclisi’nin Yunan Meclisi’ni örnek alması ve kendi araştırma komitesine verilen ifadeleri yayınlaması dileğinde bulunuldu.
(SB/HÖ)