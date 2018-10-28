“kıbrıs Dosyası’nda” Rum Meclisi Tutanakları Eksik





Lefkoşa, 28 Ekim 18: Yunan ve Rum Meclisi tarafından ortak çalışmayla hazırlanan ve Yunan Meclisi’nin 1974 Yunan Cuntası darbesi, Barış Harekatı ve Kıbrıs’ta yaşananlara ilişkin araştırma raporlarını içeren Kıbrıs Dosyası’nın yayınlanmasının yankıları sürüyor.Haravgi gazetesi, 1974 döneminde yaşanan olaylara ilişkin 1985 yılında Yunan Meclisi’nde oluşturulan Araştırma Komitesi’ne ifade veren kişilerin söylediklerini içeren raporun ilk dört cildinin Yunan Meclisi’nin internet sitesinde yayında olduğunu belirtirken, söz konusu bu ilk dört cildin şu ana kadar bilinenleri değiştirecek bir bilgi içermediği yorumunda bulundu.Gazete, Yunan Meclisi’nin söz konusu komitesine verilen ifadelerin raporda yer almasına karşın Rum Meclisi’nin ilgili komitesine verilen ifadelerin Kıbrıs Dosyası’nda yer almadığını vurgularken, Rum Meclisi’nin kendi araştırmasına ilişkin rapor yayınladığını ancak ifadelere yer vermediğini aktardı.Haberde, Rum Meclisi’nin Yunan Meclisi’ni örnek alması ve kendi araştırma komitesine verilen ifadeleri yayınlaması dileğinde bulunuldu.(SB/HÖ)