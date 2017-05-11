Güney Kıbrıs:
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11 Mayıs 2017 Perşembe 09:47

“kıbrıs Cumhuriyeti Koruma Kalkanı” Diyenlere Neofitu’dan Cevap…

DİSİ Başkanı Averof Neofitu “Siyasi liderlik tarafından doğru hareketlerde bulunulmadan Kıbrıs Cumhuriyeti değil kalkan, tabeladan fazlası değildir” dedi.

'kıbrıs Cumhuriyeti Koruma Kalkanı” Diyenlere Neofitu'dan Cevap…
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“SİYASİ LİDERLİK TARAFINDAN DOĞRU HAREKETLERDE BULUNULMADAN KIBRIS CUMHURİYETİ DEĞİL KALKAN, TABELADAN FAZLASI DEĞİLDİR

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): DİSİ Başkanı Averof Neofitu “Siyasi liderlik tarafından doğru hareketlerde bulunulmadan Kıbrıs Cumhuriyeti değil kalkan, tabeladan fazlası değildir” dedi.

Fileleftheros ve Alithia, Averof Neofitu’nun Rum tarafındaki bazı çevrelerin Kıbrıs sorununa “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne atıf yaparak konuşanlara, yukarıdaki sözü ile “çok açıklayıcı” şekilde cevap verdiğine dikkat çekti.

Habere göre Neofitu RİK’e yaptığı açıklamada her gün “(koruma) kalkanımız Kıbrıs Cumhuriyeti’dir” denildiğine işaret ederek “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sahip olmamız elbette önemlidir, ancak tek  başına kalkan değildi, olamaz” dedi.

Sözlerine kanıt olarak bazı örnekler de veren Neofitu “1974’te de Kıbrıs Cumhuriyeti idi ama barbar Türk istilasından kurtulmamız için kalkan değildi. Sahte devletin ilan edildiği 80’li yıllarda da Kıbrıs Cumhuriyeti vardı ama sahte devletin yasadışı ilanını engellemek için kalkan değildi” ifadelerini kullandı.

Neofitu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM tarafından tek tanınmış ve AB üyesi devlet olduğunu”  söyledi “ancak en büyük kalkan ve koruma, Kıbrıs sorununun çözümü hedefine bağlı kalmaktaki kararlılığımızdır” dedi. Neofitu şunları ekledi:

“2002’de, Türkiye’nin, Kıbrıs  AB’ye Kıbrıs sorunu çözülmeden girerse savaş sebebi olacak tehditlerine rağmen AB üyeliğini başarmamızdaki en büyük kalkanımız tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti değildi. Başkan Klerides’in Kıbrıs sorununu çözme kararlılığıydı.  En büyük kalkanımız budur.”

(ŞA/HÖ)

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