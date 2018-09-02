banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
253.121
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4035
EURO
7.6511
Temizliğe gittiği evi soydu
TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVİ SOYDU
Ne bulduysa çaldı
NE BULDUYSA ÇALDI
İkinci ince av sezonu bugün başladı
İKİNCİ İNCE AV SEZONU BUGÜN...
KKTC'de kredi kartı operasyonu...
KKTC'DE KREDİ KARTI OPERASYONU
banner282

Kıbrıs üzerinde hava savunma şemsiyesi

Kıbrıs üzerinde hava savunma şemsiyesi

02 Eylül 2018 Pazar 09:06
Kıbrıs üzerinde hava savunma şemsiyesi

Kıbrıs üzerinde, bölgedeki konumu dolayısıyla olası tehlikelere karşı hava savunma şemsiyesinin bulunduğu iddia edildi. 

Simerini gazetesi, “Kıbrıs Üzerinde Füzesavar Şemsiye… İran’ın Uzun Menzilli Füzeleri İsrail ve Kıbrıs’ı Tehdit Ediyor” başlıklarıyla verdiği haberinde, Kıbrıs’ın karşı karşıya kalabileceği olası füze saldırısı tehditleri ve bölgedeki ilişkiler dolayısıyla sahip olabileceği hava savunma şemsiyesiyle ilgili analizlerde bulundu. 

Türkiye’den başlayan ve İran’a kadar ulaşan gözle görülür ve görülmez tehditlerin, önlemler alınması için gereklilik oluşturduğunu savunan gazete, bunlardan birinin NATO’nun ve İsrail’in füzesavar sistemleri olduğunu belirterek, bunların bazı koşullar altında Kıbrıs’ı da kapsadığı değerlendirmesinde bulundu.

Gözle görülen tehditlerin var olduğunu, ancak gözle görülmeyenlerin var olmadığı ve göğüslenmesinin gerekmediği anlamına gelmediği yorumunda bulunan gazete, bu saptamanın, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, İsrail Dışişleri Bakanlığı’na ait düşünce kuruluşları yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden ortaya çıktığını yazdı. 

İsrailli yetkililerin, 2,5 bin kilometreye kadar ulaşan uzun menzilli füzelere sahip olan İran’dan kaynaklanan tehditlere değindiğini aktaran gazete, bu füzelerin, İsrail ve aslında Kıbrıs’ı vurabileceğini savundu. 
 

Bu tehdidin, İngiliz Üsleri ve çeşitli programlarla İsrail’in de katılacağı doğalgazdan istifade edilmesine yönelik yapılacak altyapılar dolayısıyla Kıbrıs’ı da kapsadığını iddia eden gazete, İsrail’in elbette kendi füzesavar sistemleriyle İran tehdidini engelleme, ayrıca enerji ve askeri alanda ilgili anlaşmanın olması durumunda “Kıbrıs’a karşı tehdidin” de önüne geçme olanağına sahip olduğunu savundu.

İsraillilerin, Türkiye’nin, İran ile olan ittifakını tehlikeli ve düşmanca bulduğunu kaydeden gazete, bunu Rusya’nın tamamladığını belirtti. 

İsrail’in de Suudi Arabistan ve diğer Arap Sünni ülkeleriyle işbirliği içerisinde olduğuna işaret eden gazete, burada önemli olanın, bu ittifak oluşumlarında ABD’nin rızasının bulunması olduğunu öne sürdü. 

Bu koşullar altında İsrail’in başta geldiği bu bölgedeki ülkelerin, tehditlerin Türkiye ve İran’dan geldiği düşüncesine sahip olduğunu aktaran gazete, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin sadece Ankara’nın tehdidi altında olmadığını, ayrıca “Türk işgali” altında bulunduğunu iddia etti. 

Gazete mantıken “Kıbrıs”ın İran tarafından tehdit edilmemesi gerektiğini, ancak İngiliz Üsleri dolayısıyla çatışma olması durumunda İran tarafından tehdit edilebileceğini savundu.

İran’ın İngiliz Üsleri ve İsrail çıkarları üzerinden füze saldırıları olması durumunda, NATO ülkelerinden şirketlerin doğalgazdan çalışmalarına müdahil olmalarının, bir NATO savunma şemsiyesi oluşturduğunu kaydeden gazete, ayrıca İsrail’in, doğalgaz çalışmalarına katıldığı sürece, kendi çıkarlarını savunacağı yorumunda bulundu. 

 

Son Güncelleme: 02.09.2018 12:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Başsavcı, Mauritius’taki İngiliz Üsleriyle İlgili Davada Savunma Yapacak
Rum Başsavcı, Mauritius’taki İngiliz Üsleriyle İlgili Davada Savunma Yapacak
“stratejik Anlaşma Senaryoları Ve Yol Haritası”
“stratejik Anlaşma Senaryoları Ve Yol Haritası”
Kiprianu: “Kıbrıs sorunuyla ilgili hareketlilik olacak”
Kiprianu: “Kıbrıs sorunuyla ilgili hareketlilik olacak”
Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Mülteci Akınına İlişkin Endişeleri Dile Getirdi
Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Mülteci Akınına İlişkin Endişeleri Dile Getirdi
Hindistan Cumhurbaşkanı Resmi Ziyaret İçin Güney Kıbrıs’ta
Hindistan Cumhurbaşkanı Resmi Ziyaret İçin Güney Kıbrıs’ta
Hristodulidis, Çavuşoğlu Ve Kocas Ayaküstü Sohbet Etti
Hristodulidis, Çavuşoğlu Ve Kocas Ayaküstü Sohbet Etti
Rum Trol Gemisine Apostolos Andreas’ın Kuzeyinde “Taciz” İddiası...
Rum Trol Gemisine Apostolos Andreas’ın Kuzeyinde “Taciz” İddiası...
Güney’den Sözlük Konusunda Avrupa Kurumlarına Protesto
Güney’den Sözlük Konusunda Avrupa Kurumlarına Protesto
Nestoros: “Kayıp Kazıları Sürüyor”
Nestoros: “Kayıp Kazıları Sürüyor”
Yaz Saati Uygulamasının Kaldırılmasını Yalnızca Güney Kıbrıs Ve Yunanistan İstemiyor
Yaz Saati Uygulamasının Kaldırılmasını Yalnızca Güney Kıbrıs Ve Yunanistan İstemiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim