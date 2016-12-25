Kıbrıs Türk Ve Rum Otelcilerin İşbirliği Konusunda Yabancı Tur Operatörlerinden Teşvik İddiası

Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet gösteren işadamları ve otelcilerin Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında ortaya çıkacak imkanlar konusunda kafa yordukları, Güney Kıbrıs ve KKTC otelcilerinin temaslar gerçekleştirdikleri bildirildi.

Kathimerini gazetesi, geçen hafta yayınladığı ilgili haberin devamı olarak, her iki taraftan otelcilerin çeşitli temaslarda bulunmakta olduklarını ancak bu temasların şimdilik kısıtlı düzeydeki girişimlerle gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren büyük yabancı tur operatörlerinin Rum otelcileri KKTC’deki otelci ve turizm işadamlarıyla temasla geçmeleri yönünde cesaretlendirdiğini de belirtirken, Güney Kıbrıs’taki otellere büyük yatırımlarda bulunan yabancı tur operatörlerinin turizmdeki yeni ortamın oluşmasında büyük rol üstlenmesinin beklendiğini aktardı.

Haberde, Rum Otelciler Birliği’nin (PASİKSE) çözüm sonrasındaki turizm sektörüne ilişkin düşünce ve endişelerini Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’e de ilettiği vurgulandı.