Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926
Holiganlar mahkemeye çıkarıldı
HOLİGANLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Girne’de 135 gram hintkeneviri
GİRNE'DE 135 GRAM HİNTKENEVİRİ
Lokmacıda 10 gram bonzai
LOKMACIDA 10 GRAM BONZAİ
İskele'de kanunsuz balık avlama
İSKELE’DE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner282

Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin veriler

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki taşınmaz mallarına ilişkin yeni verilerin “Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları Vasiliği” görevini de yürüten Rum İçişleri Bakanlığı tarafından internet ortamında yayınlanmasının ardından “Politis” gazetesi, bu taşınmazlara ilişkin ayrıntılı verilere yer verdi.

Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin veriler

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki taşınmaz mallarına ilişkin yeni verilerin “Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları Vasiliği” görevini de yürüten Rum İçişleri Bakanlığı tarafından internet ortamında yayınlanmasının ardından “Politis” gazetesi, bu taşınmazlara ilişkin ayrıntılı verilere yer verdi.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:32
Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin veriler

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki taşınmaz mallarına ilişkin yeni verilerin “Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları Vasiliği” görevini de yürüten Rum İçişleri Bakanlığı tarafından internet ortamında yayınlanmasının ardından “Politis” gazetesi, bu taşınmazlara ilişkin ayrıntılı verilere yer verdi.
Gazete, “Göçmen Olmayan 2 Bin 700 Kişi Kıbrıslı Türk Taşınmazlarında – Kıbrıslı Türklerin Taşınmazlarını Kimler Elinde Bulunduruyor – Parti Kriterlerine Göre Paylaşım” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Türklerin Güney’deki taşınmazlarının yüzde 13’lük kısmının göçmen olmayan Rumların tasarrufunda bulunduğunu yazdı.
Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları Vasiliği’nin verilerinde, Kıbrıslı Türklere ait 20 binin üzerine taşınmaz malın (ev, işyeri, arazi vb.) kayıtlı bulunduğunu vurgulayan gazete, bunlardan 2 bin 700’ünün göçmen olmayan Rumların kullanımında olduğunu vurguladı.
Göçmen olmayan Rumlar tarafından kullanımın en fazla, şehir merkezlerinden uzakta, köylerde bulunan ve yazlık olarak kullanılan evlerde görüldüğünü, bu kategoride bulunan bin 342 Kıbrıslı Türk evinden 583’ünün göçmen olmayan Rumlar tarafından yazlık olarak kullanıldığını belirten gazete, hayvancılık amaçlı arazi, taş ocakları, araç park alanları gibi gelir sağlayan 2 bin 817 Kıbrıslı Türk taşınmaz malının 885’inin de göçmen olmayan Rumların kullanımında bulunduğunu aktardı.

banner277
Habere göre, göçmen olmayan Kıbrıslı Rumlar ayrıca, 2 bin 831 ticarethanenin 492’sini, 4 bin 737 evin 492’sini, 30 bin 179 hektarlık tarım arazisinin bin 756 hektarlık kısmını kullanıyor.
Gazete haberinde, göçmen olmayan Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklere ait taşınmaz mallarını kullanmaları durumunun en fazla Baf bölgesinde görüldüğünü belirtirken, Kıbrıs Türk taşınmazlarının sayısı ve kimler tarafından kullanıldıklarına ilişkin ayrıntılı bir tabloya da haberine yer verdi.
Öte yandan gazete, dünkü (26 Mayıs 2018) sayısında yer verdiği bir haberde, Kıbrıslı Türk taşınmazlarına ilişkin verilerin ulaşılabileceğini iddia ettiği internet sitesinin adresini “www.moi.gov.cy/moi/tcp/tcp.nsf” şeklinde aktarmıştı.
 

Son Güncelleme: 27.05.2018 17:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Politis: “Hiçbir şirket Türk sondaj gemisinin gelişini engellemeyecek”
Politis: “Hiçbir şirket Türk sondaj gemisinin gelişini engellemeyecek”
Lefkoşa Rum Kesimi’nde silah, patlayıcı madde ve doping ilacı ele geçirildi
Lefkoşa Rum Kesimi’nde silah, patlayıcı madde ve doping ilacı ele geçirildi
“DBRS Ratıngs” Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli kredi notunu yükseltti
“DBRS Ratıngs” Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli kredi notunu yükseltti
Kıbrıslı Rumlar sağlık sisteminden memnun değil
Kıbrıslı Rumlar sağlık sisteminden memnun değil
KKTC’deki ekonomik kriz Rum basını manşetlerinde
KKTC’deki ekonomik kriz Rum basını manşetlerinde
Rum itfaiyesi tatbikatında iki gerçek yaralı
Rum itfaiyesi tatbikatında iki gerçek yaralı
Hristodulidis Kıbrıslı Türkleri “geleceklerini seçmeye” çağırdı
Hristodulidis Kıbrıslı Türkleri “geleceklerini seçmeye” çağırdı
Anastasiadis eleştirileri yanıtladı
Anastasiadis eleştirileri yanıtladı
“Türkiye AİHM kararına uyarak Kıbrıslı Rum’a tazminat ödedi”
“Türkiye AİHM kararına uyarak Kıbrıslı Rum’a tazminat ödedi”
“Argonot 2018” tatbikatı tamamlandı
“Argonot 2018” tatbikatı tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim