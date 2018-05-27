Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin veriler

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki taşınmaz mallarına ilişkin yeni verilerin “Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları Vasiliği” görevini de yürüten Rum İçişleri Bakanlığı tarafından internet ortamında yayınlanmasının ardından “Politis” gazetesi, bu taşınmazlara ilişkin ayrıntılı verilere yer verdi.

Gazete, “Göçmen Olmayan 2 Bin 700 Kişi Kıbrıslı Türk Taşınmazlarında – Kıbrıslı Türklerin Taşınmazlarını Kimler Elinde Bulunduruyor – Parti Kriterlerine Göre Paylaşım” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Türklerin Güney’deki taşınmazlarının yüzde 13’lük kısmının göçmen olmayan Rumların tasarrufunda bulunduğunu yazdı.

Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları Vasiliği’nin verilerinde, Kıbrıslı Türklere ait 20 binin üzerine taşınmaz malın (ev, işyeri, arazi vb.) kayıtlı bulunduğunu vurgulayan gazete, bunlardan 2 bin 700’ünün göçmen olmayan Rumların kullanımında olduğunu vurguladı.

Göçmen olmayan Rumlar tarafından kullanımın en fazla, şehir merkezlerinden uzakta, köylerde bulunan ve yazlık olarak kullanılan evlerde görüldüğünü, bu kategoride bulunan bin 342 Kıbrıslı Türk evinden 583’ünün göçmen olmayan Rumlar tarafından yazlık olarak kullanıldığını belirten gazete, hayvancılık amaçlı arazi, taş ocakları, araç park alanları gibi gelir sağlayan 2 bin 817 Kıbrıslı Türk taşınmaz malının 885’inin de göçmen olmayan Rumların kullanımında bulunduğunu aktardı.



Habere göre, göçmen olmayan Kıbrıslı Rumlar ayrıca, 2 bin 831 ticarethanenin 492’sini, 4 bin 737 evin 492’sini, 30 bin 179 hektarlık tarım arazisinin bin 756 hektarlık kısmını kullanıyor.Gazete haberinde, göçmen olmayan Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklere ait taşınmaz mallarını kullanmaları durumunun en fazla Baf bölgesinde görüldüğünü belirtirken, Kıbrıs Türk taşınmazlarının sayısı ve kimler tarafından kullanıldıklarına ilişkin ayrıntılı bir tabloya da haberine yer verdi.Öte yandan gazete, dünkü (26 Mayıs 2018) sayısında yer verdiği bir haberde, Kıbrıslı Türk taşınmazlarına ilişkin verilerin ulaşılabileceğini iddia ettiği internet sitesinin adresini “www.moi.gov.cy/moi/tcp/tcp.nsf” şeklinde aktarmıştı.