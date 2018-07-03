Kıbrıs Türk Mallarını Kullananlar Arsa Bekliyor...

PETRİDİS İSKAN PLANININ YENİDEN UYGULANMAYACAĞINDAN SÖZ EDİYOR



Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk evlerinde kalan Rum göçmenlerin, Hükümetlerinden kendilerine başka bir bölgede arsa vermesini bekledikleri belirtildi.



Fileleftheros gazetesi “Yetişen Arsa Alabildi” başlığıyla verdiği haberinde, Kıbrıs Türk evlerinde kalan Rum göçmenlerin, yaşadıkları yerlerden her an atılma korkusu içerisinde olduklarını yazdı.



Kıbrıs Türk mallarının, Kıbrıslı Türk mal sahiplerine ya da malı satın alan üçüncü şahıslara iade edilmesinin gerekebileceğini belirten gazete, Rum Hükümetinin, göçmenlerin, ikinci kez mağdur olmaması amacıyla bu malları sessizce satın alabilmek için çaba gösterdiğini savundu.



Göçenlere devlet arsası dağıtımının Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas döneminde başladığını ve yaklaşık bin aileye arsa verildiğini aktaran gazete, 29 Nisan 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla bahse konu iskan planının askıya alındığını anımsattı.



Gazete AKEL’in, bu durumda, Kıbrıs Türk evlerinde kalan ve arsa almayan ailelere haksızlık yapıldığı değerlendirmesinde bulunduğunu da yazdı.



Öte yandan habere göre Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis, 28 Haziran 2018 tarihinde bir milletvekilinin sorusuna karşılık verdiği yanıtta, bahse konu iskan planını yeniden uygulamaya koyma niyetlerinin olmadığını belirtti.



Petridis mektubunda, Rum göçmenler için “Kivisil” (Cevizli) bölgesinde devlet arsalarının ayrılması, ancak planın hayata geçirilmemesiyle ilgili bilgiler de paylaştı.



Politis gazetesi ise, haberinde, 2013 yılına kadar arsa almayı başaran Rum göçmenlerin ise bürokratik sorunlardan dolayı arsalarını kullanamadıklarını yazdı.



