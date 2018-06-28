“Kıbrıs Türk malları vasiliği” web sitesi hizmette

SİTEDE, KİRALANACAK KIBRIS TÜRK MALLARI, BAŞVURU BELGELERİ VE İLGİLİ KARARLAR YAYINLANIYOR



Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin “kiralamak için münhal” Kıbrıs Türk mallarını ilan ettiği web sayfasının hizmette olduğu haber verildi.

Alithia “Sayfa Yayında… Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Bilgilendirme” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, AKEL Milletvekili Nikos Kattiros’un ilgili sorusuna karşılık yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun 21 Mayıs 2018 tarihli kararı ile www.moi.gov.cy/tcp adresinden ulaşılabilecek web sayfasının oluşturulduğunu açıklayan Petridis, bu sayfada, Güney’de kalan ve “Vasilik” tarafından “hak sahiplerine kiralanmaya uygun” Kıbrıs Türk malları ile ilgili bütün başvuru belgeleri, “Vasilik” merkez ve şube adresleri ile birlikte, Kıbrıs Türk malları yönetimi ile ilgili bilgiler yer aldığını belirtti.

“Hak sahibi” olmayanlara hiçbir şekilde kiralama yapılmayacağını söyleyen Petridis, münhal Kıbrıs Türk mallarının, yapılan yerinde incelemelerden edinilen mülkiyet bilgilerinin 25 Mayıs 2018’den beridir yayınlanmakta olduğuna işaret etti; kira münhal ilanlarının 4-6 hafta gibi kısıtlı süreler için geçerli olduğunu anlattı.

Petridis, söz konusu sayfada Kıbrıs Türk malı verilmesine dair karar tutanaklarının da yayınlanacağını ancak kişisel verilerin korunması kaygısıyla konutlarla ilgili kararların yayınlanmayacağını belirtti. Konstantinos Petridis otomasyona aktarma işlemleri tamamlandığında “Vasiliğin” web sayfasında “Kıbrıs Türk Malı Kullanıcıları Arşivi” de bulunacağını ancak burada da kişisel verilerin korunması gerekçesiyle konutların yayınlanmayacağını ekledi.

