Rum Yönetimi’nin, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta bıraktıkları mallarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturduğu “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin, Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra Kıbrıslı Türklere haklarının verilmesi maksadıyla kurduğu “Kıbrıs Türk Malları Fonu” açık veriyor.

Politis’in haberine göre, geçen yıla kadar Türk mallarını kullananlardan kira bedeli olarak alınarak “Fon”a yatırılması gereken ancak alınamayan para miktarı 4 milyon; bu yıl fona girmesi beklenen miktar ise sadece 2 milyon 750 bin Euro’dur

Habere göre, Rum Yönetimi, “Kıbrıs Türk Malları Fonu”nu takviye için 8,8 milyon Euro harcayacak ve Kıbrıs Türk mallarının bakımıyla alakalı diğer kalemler aracılığıyla 4 milyon Euro daha verecek.

Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde geçen hafta ele alınan “Kıbrıs Türk Malları Fonu” bütçesinde en büyük gider 4,1 milyon Euro ile bakım çalışmalarını yürüten işçilere verilecek gündelik olacak. 2,1 milyon Euro hizmetleri yürüten personele maaş, 1,1 milyon Euro kanalizasyon harcı, 5.69 milyon evlerin bakım-tamiratı, 415 bin 400 Euro ikincil harcamalar ve 550 bin 130 Euro da Kıbrıs Türk eski eserlerinin bakımı için harcanacak.

Kıbrıs Türk mallarının bakım giderinin bir bölümü olan 4,1 milyon Euro ise muhasebe maksatlarıyla Rum devlet bütçesinin başka kalemlerine kaydedildi. Bütçe görüşmeleri sırasında sunulan rapora göre “Kıbrıs Türk Malları Fonu” bu harcamalar nedeniyle sıfırlanıyor. Bu nedenle fonun gerçek gelirleri, devlet katkısı da dahil, 11 milyon 600 bin Euro’dur. 2015’te bu meblağdan 587 bin 66 Euro daha fazla gider öngörülüyor.

Gazete “Kıbrıs Türk Malları Fonu” bütçesine göre Lefkoşa kazasındaki Türk mallarının bakımı için 500 bin; Larnaka’daki mallar için 1 milyon 700 bin ve personel ücreti olarak 1 milyon Euro: Limasol’daki mallar için yaklaşık 2 milyon 700 bin ve personel ücreti olarak 1,9 milyon Euro; Baf’taki malların bakımı için 1milyon ve personel maaşı için 1 milyon Euro harcanacağını yazdı.