Güney Kıbrıs:
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28 Şubat 2017 Salı 08:44

Kıbrıs Türk Edebi Metinleriyle İlgili Tartışma Beklemede

Kıbrıs Türk edebi metinlerinin okutulması konusunun görüşülmek üzere Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin gündemine yazıldığı hatırlatılarak, bu konuda herhangi bir hareketliliğin olmadığına işaret edildi.

Kıbrıs Türk Edebi Metinleriyle İlgili Tartışma Beklemede
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Kıbrıs Türk edebi metinlerinin okutulması konusunun görüşülmek üzere Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin gündemine yazıldığı hatırlatılarak, bu konuda herhangi bir hareketliliğin olmadığına işaret edildi.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Türk Yazarlarla İlgili Konuyu (Gündeme) Kaydettiler… Meclis Eğitim Komitesinde Görüşülmesi Askıda” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, Rum  Meclisi’nin “Enosis Plebisiti” kararının iki toplum arasında gerilime neden olduğu ve görüşmelerin kesilmesi için iyi bir bahane yarattığını savunarak, tüm bunlara rağmen Rum Meclis Eğitim Komitesi’nde, Kıbrıs Türk tarafında tepkilere neden olabilecek ikinci bir “tehlikeli” konunun askıda beklediğine dikkat çekti.

ELAM Milletvekili Linos Papayannis, DİKO Milletvekili Panikos Leonidu ve Vatandaşlar İttifakı Milletvekili Pavlos Milonas’ın geçen Ekim ayında Kıbrıs Türk edebi eserlerinin tarih ve çağdaş Yunan dili derslerinde okutulması konusunun Rum Meclis Eğitim Komitesi’nin gündemine yazıldığını kaydeden gazete, Kıbrıs Türk yazarlarının metinlerinin, okullarda okutulması kararının özellikle Kıbrıs sorununda katı bir çizgiyi savunan partiler arasında birçok tepkiye neden olduğunu hatırlattı.

Gelişmelerin üzerinden aylar geçmesine rağmen konunun, Eğitim Komitesi’nde görüşülmek üzere sırada beklediğine işaret eden gazete, Eğitim Komitesi üyeleri ve konunun görüşülmesini önerenlerin de bunu adeta unuttuğu yorumunda bulundu.

Gazete haberinde, Enosis Plebisiti kararının ardından yaşananlar ışığında, öneri sahiplerinin, Meclis’te böyle bir görüşme yapmakta ısrar etmelerinin ne kadar akıllıca olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Habere göre, öneri sahiplerinden biri olan DİKO Milletvekili Leonidu, gazetenin konuyla ilgili sorusu üzerine, Kıbrıs Türk ya da Türk yazarların metinlerinin derslerde okutulmasının  kendisini ilgilendirmediğini belirtirken, içeriklerinin demokratik bir ruh ve değerler çerçevesinde olması gerektiğini ve bu anlamda konunun Eğitim Komitesi’nin gündemine yazılmasına imza attığını anlattı.

Böyle bir tartışmanın KKTC’de yeni tepkilere neden olabileceğine işaret edilmesi üzerine Leonidu, buna katıldığını belirtirken, öte yandan diğer konunun (Enosis Plebisiti) Kıbrıslı Türklerle bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Habere göre Leonidu, Enosis Plebisitine gösterilen tepkiler ışığında, bu konunun tartışılmasında ısrar edip etmeyeceğini yeninden düşünmesi ihtimalinin ucunu açık bıraktı.

Kendisinin ve Vatandaşlar İttifakı Milletvekili Milonas’ın ELAM ile özdeşleştiği konusunda ise  Leonidu, bir konuda bir parti ile hemfikir olmakla, şu ya bu kişiyle özdeş olunmadığını savunarak, buna, AKEL’in ELAM ile birlikte sigara konusunu oylamasını örnek gösterdi.

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