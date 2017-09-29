“Kıbrıs Türk Bankaları Çözümde Sorun Yaratmaz”

Dünya Bankası, KKTC’deki bankacılık sektörünün, Güney Kıbrıs bankacılık sektörüne kıyasla küçük sayılabilecek boyutta olması sebebiyle, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda Kıbrıs ekonomisine yük olmayacakları değerlendirmesinde bulundu.

Politis gazetesi: “Kıbrıs Türk Bankaları Çözüm Durumunda Yük Olmaz” başlığı altında verdiği haberinde, Dünya Bankası’nın “Associated Press” (AP) haber ajansına yazılı açıklama yaptığını ve KKTC’deki bankaları değerlendirdiğini yazdı.

Dünya Bankası’nın açıklamasında, KKTC’deki bankacılık sektörünün malvarlıklarının toplam değerinin beş milyar Euro olduğu, bu rakamın, malvarlığı “95 milyar Euro” olan Güney Kıbrıs bankacılık sektörünün yüzde 6’sı gibi küçük bir kısmına denk geldiği iddia edildi.

KKTC’deki en büyük bankanın pazarda yüzde 20 pay sahibi olduğu, bu oranın Güney Kıbrıs’taki piyasadaki oranının ise sadece yüzde 2’ye denk geldiği savunulan açıklamada, olası bir çözümden sonra KKTC bankalarının “desteğe ihtiyaç duyup duymayacaklarının bilinmediği” belirtildi.

Açıklamada, KKTC makamlarının bankalara “stres testi” uygulanmasına izin vermediği iddia edilirken, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün faydalarının, maliyetinden çok daha fazla olacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bugün ayrı durumda bulunan su, enerji ve ulaştırma ağlarının birleştirilmesi durumunda, çözümden birkaç yıl sonra 1,1 milyar Euro’luk yatırım fırsatının oluşacağı, iç ve uluslararası ticaretin artacağı ve çok sayıda iş alanı açılacağı gibi örnekler, çözümün faydaları arasında gösterildi.