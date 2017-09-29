Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Eylül 2017 Cuma 10:49

“Kıbrıs Türk Bankaları Çözümde Sorun Yaratmaz”

Dünya Bankası, KKTC’deki bankacılık sektörünün, Güney Kıbrıs bankacılık sektörüne kıyasla küçük sayılabilecek boyutta olması sebebiyle, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda Kıbrıs ekonomisine yük olmayacakları değerlendirmesinde bulundu.

'Kıbrıs Türk Bankaları Çözümde Sorun Yaratmaz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

 Dünya Bankası, KKTC’deki bankacılık sektörünün, Güney Kıbrıs bankacılık sektörüne kıyasla küçük sayılabilecek boyutta olması sebebiyle, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda Kıbrıs ekonomisine yük olmayacakları değerlendirmesinde bulundu.

Politis gazetesi: “Kıbrıs Türk Bankaları Çözüm Durumunda Yük Olmaz” başlığı altında verdiği haberinde, Dünya Bankası’nın “Associated Press” (AP) haber ajansına yazılı açıklama yaptığını ve KKTC’deki bankaları değerlendirdiğini yazdı.

Dünya Bankası’nın açıklamasında, KKTC’deki bankacılık sektörünün malvarlıklarının toplam değerinin beş milyar Euro olduğu, bu rakamın, malvarlığı “95 milyar Euro” olan Güney Kıbrıs bankacılık sektörünün yüzde 6’sı gibi küçük bir kısmına denk geldiği iddia edildi.

KKTC’deki en büyük bankanın pazarda yüzde 20 pay sahibi olduğu, bu oranın Güney Kıbrıs’taki piyasadaki oranının ise sadece yüzde 2’ye denk geldiği savunulan açıklamada, olası bir çözümden sonra KKTC bankalarının “desteğe ihtiyaç duyup duymayacaklarının bilinmediği” belirtildi.

Açıklamada, KKTC makamlarının bankalara “stres testi” uygulanmasına izin vermediği iddia edilirken, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün faydalarının, maliyetinden çok daha fazla olacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bugün ayrı durumda bulunan su, enerji ve ulaştırma ağlarının birleştirilmesi durumunda, çözümden birkaç yıl sonra 1,1 milyar Euro’luk yatırım fırsatının oluşacağı, iç ve uluslararası ticaretin artacağı ve çok sayıda iş alanı açılacağı gibi örnekler, çözümün faydaları arasında gösterildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı
Nikolas Papadopulos Yeni Stratejisini Açıkladı Nikolas Papadopulos Yeni Stratejisini Açıkladı
1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo’da 1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo’da
Rum Başkanlık Seçimiyle İlgili İlk Anket... Rum Başkanlık Seçimiyle İlgili İlk Anket...
Güney Kıbrıs 1 Ocak’tan İtibaren Ab Ülkeleri Ve Üçüncü Ülkelerden Üzüm İthalini Yasaklıyor Güney Kıbrıs 1 Ocak’tan İtibaren Ab Ülkeleri...
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’a Gidiyor Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’a...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı
Rum Yüksek Mahkemesi 3’ü Rum 3’ü Bangladeşli 6 sanığı, yetişkin insan&nbsp; ticareti, komplo,...

Haberi Oku