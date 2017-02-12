Kıbrıs Sorununun Çözülmesi Halinde 618 Kilise İle 21 Manastırın Rumlara İade Edileceği İddia Edildi

Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde, 618 kilise ile 21 manastırın Rumlara iade edileceği iddia edildi.

Alithia gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, son günlerde, 2-3 kez, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde, dini anıtların Rumlara iade edilmesi konusunda anlaşma sağladıklarından bahsettiğini kaydederek, edindiği bilgilere dayanarak, çözüm olursa 618 kilise ve 21 manastırın iade edileceğini yazdı.

Haberde, iade edilecek kilise ve manastırların büyük bir çoğunluğunun Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu’na, diğer kısmının ise “Girne, Konstandia-Mağusa, Güzelyurt, Cikko ve Dillirga ve Trimithundos Metropolitliği’ne” ait olduğu ileri sürüldü