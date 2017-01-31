Güney Kıbrıs:
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31 Ocak 2017 Salı 07:07

Kıbrıs Sorunundan Dolayı Hellimde Gecikme İddiası

Kıbrıs Sorunundan Dolayı Hellimde Gecikme İddiası
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Hellimin tescilinde, Kıbrıs sorunundan dolayı gecikme yaşandığı iddia edildi.

Politis gazetesi “Kıbrıs Sorunundan Dolayı Hellim Gecikiyor… Tescili Siyasi Gelişmelerle İlişkili” başlığıyla manşetten verdiği ve iç sayfasında ayrıntılarını aktardığı haberinde, birçok kişinin inancına göre, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin hellimin tescil edilip edilmeyeceğini belirleyeceğini öne sürdü.

Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis’in geleneksel ürün olan hellimin tescili konusunda iyimser göründüğüne işaret eden gazete, ancak Rum Dışişleri Bakanlığı’nın aynı iyimserliğe sahip olmadığının gözlemlediğini belirtti.

Edindiği bilgilere göre Dışişleri Bakanlığı’nın, hellimin tescilinin, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilişkisinin kesilmediği ve Avrupa düzeyindeki gecikmenin bir tesadüf olmadığı saptamasında bulunduğu ya da bilgisini aldığını öne süren gazete, siyasi düzeyde kaydedilen her durgunluğun, aylardır hellimin tescili konusunda itirazları değerlendiren Avrupa yetkili komitesinin kararını geciktireceğinin düşünüldüğünü iddia etti.

Eğer bir sürpriz olmazsa Kıbrıs sorununda çözüme gidecek gelişmelerin olması durumunda hellimin tescilinin beklenmesi gerektiğini öne süren gazete, aynı bilgilere göre yetkili komite, tüm itirazların incelenmesini tamamlayarak ve bunları reddederek hellimin tesciline yeşil ışık yaksa da AB Komiteler Kurulu’nun tescili kolaylıkla ilan etmeyeceğini savundu.

Öte yandan Rum Tarım Bakanlığı’nın, hellimin tescilinin an meselesi olduğunu düşündüğünü yazan gazete, Rum Hükümetinin gecikme olmasını zaten beklediğinden, bu konuda endişelenmediğini belirtti.

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