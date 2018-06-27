Kıbrıs Sorununda Disi-Akel Tartışması!



DİSİ ve AKEL’in Kıbrıs sorununa ilişkin karşılıklı açıklama yapmaya devam ettiği belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün bir açıklama yaparak, Kıbrıs sorunundaki durgunluk nedeniyle hükümeti eleştirenlere yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs Rum toplumundan bazı kişilerin, Türkiye’deki seçimlerden 3 gün önce ve seçimlerden 1 gün sonra, Kıbrıs sorununda hiçbir şey yapılmadığı konusunda nasıl olur da suçlamalarda bulunduğu sorusunu sordu.

Neofitu, BM Genel Sekreteri’nin özel danışman atamasını onaylamayı ret ederken, genel sekreterin önceden ağız yoklamadan, bir diyaloğu nasıl başlatacağı sorusunu da sordu.

Özellikle AKEL tarafından yapılan eleştirilerden söz eden Neofitu, “Tek bir şey söyleyebileceğim, abartılmış” ifadesini kullandı.

Neofitu, Anastasiadis’e, Türkiye’deki seçimlerden 3 gün önce ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinden bir gün sonra Kıbrıs sorununa ilişkin sert eleştirilerde bulunulduğunu belirtti.

Habere göre, yanıt niteliğinde açıklama yapan AKEL ise muğlak ve çiğnenmiş sözlerin bu dönemde yerinin olmadığını ifade etti.

AKEL, net olunması gerektiğine dikkat çekerek, ne yapacağı büyük bir tartışma konusu olan Türkiye’nin vereceği yanıtlardan ne yapacağının ortaya çıkacağını belirtti.

Türkiye’nin yanıt vermesi ve BM Genel Sekreteri’nin arzuladığı gibi, müzakerelerin yeniden başlaması halinde bunun iyi olacağını belirten AKEL, aksi durumda müzakerelerin başlamamasına ilişkin sorumluluğun, Kıbrıs Rum tarafına değil de Türkiye’ye ait olacağını ifade etti.

AKEL açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, müzakerelerin yeniden başlamasına ve BM kararlarının anlattığı siyasi eşitlikle iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde arzu edilen çözüme ilişkin tutumunu netleştirmeye de çağırdı.

