Kıbrıs sorununa yönelik endişeler

Sözde “Maraş Belediyesi Meclisi”nin, son olarak gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, sözde “Maraş Belediyesi Meclisi”nin toplantısında Maraş şehrine ilişkin bilgilere ve olaylara vurgu yaparak Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele aldığını yazdı.

Habere göre, Kıbrıs sorununun, tarihinin en kritik dönemecinde bulunmaya devam ettiğinin belirtildiği toplantıda, Kıbrıs sorunundaki durgunluk ve zamanın, nihayetinde taksimle, “işgal altındaki toprakların” aşamalı olarak Türkiye’ye entegre edilmesine neden olan unsurları ortaya koyduğu da iddia edildi.

Toplantı çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin BM Genel Sekreteri’nin yaptığı çağrıya yanıt vermeleri için iki lidere de çağrıda bulunuldu.

Gazete, toplantı çerçevesinde Derinya sınır kapısının açılmasına da destek belirtildiğini yazdı.