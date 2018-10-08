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Kıbrıs Sorunu Saray İle İktidar Partisinin Arasını Açtı

Kıbrıs Sorunu Saray İle İktidar Partisinin Arasını Açtı

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:15
Kıbrıs Sorunu Saray İle İktidar Partisinin Arasını Açtı

ANASTASİADİS KIBRIS SORUNUNDAKİ ELEŞTİRİ AÇIKLAMALARINDAN DOLAYI NEOFİTU’YA KIZGIN 
 

“ARTIK BİR ŞEY VARSA İŞİTMESİ GEREKEN KİŞİYE SÖYLENSİN Kİ O DA BENİM”
 

NEOFİTU: “DİSİ İTİRAZLARINI DİLE GETİRMEKTEN VAZGEÇMEYECEK”
 

SÖZCÜ: “SİYASİ GÜÇLER ÖNERİLERİNİ ULUSAL KONSEY’DE SUNSUN”

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun geçen haftadan beridir yaptığı Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamaları Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i öfkelendirdi. Rum Yönetimi Başkanı tepkisini “Tsunami açıklamalarından yoruldum” diyerek ortaya koyarken Neofitu sosyal medya üzerinden, DİSİ’nin itirazlarını dile getirmekten vazgeçmeyeceğini açıkladı.
Bu durumu Rum Yönetimi Başkanı ve iktidar partisi arasında bir “iç savaş” olarak niteleyen Rum basını, Anastasiadis’in, BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta yaptığı temaslar hakkında bilgi vermek üzere Rum Ulusal Konseyi’ni bugün, bu polemiğin gölgesinde toplayacağına dikkat çekti. 
Fileleftheros haberi “İçten İçe İç Savaş… Nikos Anastasiadis ve Averof Neofitu Özel Konuştular Ancak Aleni Patladılar… Başkan: Tsunamiler İşitmekten Yoruldum… DİSİ Başkanı: Ülkeyle İlgili Endişelerimizi Dile Getiriyoruz” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.
Gazete, Anastasiadis ve Neofitu’nun Kıbrıs sorununun yönetilmesi konusundaki anlaşmazlıklarını iki kez özel görüşmelerine karşın bu itirazları alenen ve şiddetli biçimde açıklayarak ilişkilerinde tam bir çatlak görüntüsü verdiklerine işaret etti. 
Habere göre Anastasiadis, Neofitu’nun açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı cumartesi akşamı düzenlenen bir törende “Tsunamilerle ilgili değerlendirmeler işitmekten yoruldum. Devam eden bütün bu tehlike edebiyatından da... Artık bir şey varsa işitmesi gereken kişiye söylensin, ki o da benim. Hiçbir şey yapmıyormuşuz veya her an tehlikedeymişiz gibi bir görüntü vermemeliyiz”  sözleriyle dile getirdi.
Neofitu ise Anastasiadis’e kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, meydan okuyarak cevap verdi. “Sadece ülkemizle ilgili samimi kaygılarımızı dile getiriyoruz. Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Ekonomik kalkınmaya DİSİ de bir çakıl taşı koydu” diyen Neofitu (gazetenin ifadesiyle) “daha da ileri giderek” DİSİ’nin itirazını dile getirmekten vazgeçmeyeceğini belirtti.
Rum Başkanlık Sarayı çevreleri “Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu açısından bu kritik dönemde Demokratik Seferberlik’in desteğini kesin gördüğüne” dikkat çekerek Anastasiadis’in DİSİ Başkanı’nın açıklamalarına kızgınlığını artık alenen dile getiriyor.
DİSİ çevreleri ise Kıbrıs sorununda ve yapılması gereken icraatlar konusunda Anastasiadis ile aralarında görüş ayrılıkları ve farklı değerlendirmeler olduğuna işaret ederek, “ülkenin en önemli sorunuyla ilgili kaygılarını dile getirmenin milli görevleri olduğuna” vurgu yapıyor.
Haberi iç sayfasında “Farklı Frekanslarda… Kıbrıs Sorununda Başkanlık ile Pindaru (DİSİ) Arasında Görüş Ayrılığı” başlığıyla detaylandıran gazeteye göre, Rum Başkanlık Sarayı Neofitu’nun açıklamalarından rahatsız ve kızgın. 
Saray çevrelerinden edinilen bilgilere göre Anastasiadis’i en çok, Neofitu’nun eleştirmek için, bütün partilerden ve özellikle de iktidar partisinden tam destek beklediği bu dönemi seçmesi kızdırdı. Aynı çevreler Neofitu’nun, Anastasiadis’in icraatlarına yaptığı eleştirilerin uluslararası topluma, zararlı olabilecek yanlış mesajlar verdiğine dikkat çekti. 
Aynı gazete Rum Sözcü Prodromos Prodromu Kıbrıs sorununun “zor bir aşamada bulunduğunu” belirterek siyasi partileri, görüş ve önerilerini Rum Ulusal Konseyi’nde dile getirerek Anastasiadis’le iş birliği yapmaya çağırdı. 
Habere göre EOKA’cılar için dün Limasol’da düzenlenen anma töreninde konuşan Prodromu, “Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa Guterres Çerçevesiyle, BM kararlarına, AB ilke ve kurallarına dayanan bir çözüm için müzakerelerin yeniden başlaması için büyük bir efor harcadığını” söyledi.
Prodromu, “Bu ana dikkat etmek gerekir çünkü Türk tarafı gerek müzakere prosedürünü bazı işleyemez ve çatışmacı çözüm oluşumuyla zehirlemeye, gerekse müzakereleri Kıbrıs’ta ayrı bir Türk devletinin tanınmasına yönlendirmeye çalışıyor. Vatanımızı yeniden birleştirmek için dikkat ve açıklık gerekir. Başkan da yarın Ulusal Konsey’de bilgi vererek bu yönde hareket edecek ve siyasi güçlerden muhtemel önerilerini sunarak katkı koymalarını bekleyecek” dedi.
Prodromos Prodromu, son günlerde dile getirilmekte olan Rum tarafının, Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması yönünde yaptığından farklı şekilde davranması gerektiği söylemlerinin şaşkınlık yarattığını belirterek “Farklı ne olabilir?” diye sordu.
Anastasiadis’in ilk fırsatta Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, bir araya gelmeyi istediğini söyleyen Prodromu “Müzakereden ve görüşmeden kaçan biri varsa o da Kıbrıs Türk tarafıdır” iddiasında bulundu. 
Gazete, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın Rum Başkanlık Sarayı ile iktidar partisi arasındaki bu polemiğe dikkat çekerek Kıbrıs sorunundaki bu açıklama kargaşasına bir son verilmesi çağrısında bulunduğunu yazdı. 
Haravgi haberi “Başkan Eleştirilere Kızgın” başlığıyla manşetten verdi. 
Alithia manşetten “Averof Neofitu, Nikos Anastasiadis ile Zıtlaşmasına Rağmen Israr Ediyor: Yeniden Birleşme İçin İş Birliği… Başkan Anastasiadis DİSİ Başkanı’nın Milli Tsunami Uyarısını Tehlike Edebiyatı Görüyor… İkisinin İki (Çarşamba ve Perşembe) Hararetli Görüşmesi Sonuç Vermedi” başlık ve spotlarıyla aktardı.
Haberi Politis, “Averof Hakkında Homurdandı… Tsunamiler ve Tehlike Edebiyatları Başkanı Yordu… DİSİ Başkanı Altta Kalmadı” başlığıyla birinci sayfasından değerlendirdi.
 

Son Güncelleme: 08.10.2018 11:21
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