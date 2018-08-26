“Kıbrıs sorunu ABD ve Türkiye ilişkilerindeki soğuk savaş ortamında kayıp”

Kıbrıs sorununa ilişkin faaliyetlerin, geniş bölgedeki jeopolitik gelişmelerin gölgesinde, Eylül ayı içerisinde yapılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunu ABD ve Türkiye İlişkilerindeki Soğuk Savaş Ortamında Kayıp” başlıklı haberinde, geniş bölgedeki hızlı jeopolitik gelişmelerin Kıbrıs sorununu etkileyeceğini yazdı.

Kıbrıs sorununu, olumlu veya olumsuz etkileyen esas oyunculardan biri olan ABD’nin, Türkiye ile kopma noktasında olduğunu yazan gazete, diplomatik öngörülere dayanarak ABD ve İsrail’in, Türkiye karşısında mevcut duruma sahip olarak bölgenin denetimine ilişkin faaliyetler planladığını savundu.

Gazete, bu planlama içerisinde ABD ve İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı planlarına katma ihtimalini ve işbirliğini uygun gördüğünü yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Nikos Kocias’ın 13 Eylül’de İsrail’e gerçekleştirecekleri ziyaretin önemli olarak addedildiğini yazan gazete, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile gerçekleştirecekleri görüşmelerin gündeminde güvenlik konusunun da bulunduğunu, ziyaretlerin sonuçlarından işbirliğinin niteliğinin ve genişliğinin de ortaya çıkacağını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın, İsraillerin gündemine getireceği bazı fikirler üzerinde çalıştığını da yazdı.

ENERJİ KONUSU- EXXON MOBİL

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde, enerji konularındaki gelişmelerden de söz ederken; Amerikan ExxonMobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10’uncu parseldeki araştırmalarını normal şekilde ileriye götüreceğini, Türk tarafıyla iletişime geçmesine yönelik perde gerisi faaliyetlerden etkilenmeyeceğini savundu.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI EYLÜL’DE GÜNEY KIBRIS’TA

Gazete Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Eylül ayı içerisinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini yazdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’ın ziyaretinin daha önce Temmuz ayı içerisinde planlandığını ancak şahsi nedenlerden dolayı bunun ertelendiğini anımsatan gazete, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’ın Ada’ya, Eylül ayında, çok kritik bir dönemde geleceğine dikkati çekti.

Gazete haberinde ayrıca, Fransa’nın bir yandan, Total’ın, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetleri nedeniyle enerji planlamaları bulunduğuna; diğer yandan da Türkiye-ABD arasındaki anlaşmazlığın ardından Fransa’nın Ankara’ya yaklaşma girişimi olduğuna atıfta bulundu.

