Kıbrıs Rum Tarafının Sınır Kapılarının Açılması Konusunda Hazır Olduğu İddiası

Kıbrıs Rum tarafının, Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarını, Ekim ayı başında açmaya hazır olacağı iddia edildi.



Alithia gazetesi, bir kaynağın, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yapmış olduğu açıklamalara dayanarak, Kıbrıs Rum tarafının, Ekim ayı başında Derinya ve Lefke sınır kapılarını açmaya hazır olacağını yazdı.



Habere göre yetkili bir kaynak yaptığı açıklamada, Lefke sınır kapısının açılmasının mümkün kılınması için Kıbrıs Rum tarafının kendi adına yapması gereken tüm çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.



Gazete, yine KİPE’ya dayanarak, söz konusu iki sınır kapısının açılması konusunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 28 Eylül’de yapacağı görüşmede ele alınmasının beklendiğini yazdı.



Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Rum heyeti başkanı Sotos Zakheos ile Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı teknisyenlerin, dün, Lefke-Aplıç sınır kapısı için Rum tarafının yürüttüğü çalışmaları yerinde incelediğini yazan gazete; kimlik, pasaport kontrollerinin yapılacağı alanların kurulduğunu, asfalt dökme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise, kimlik ve pasaport kontrollerinin yapılacağı alanları henüz yapmadığını yazdı.



Gazete haberinde ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının gerçekleştirdiği çalışmalar göz önünde bulundurulduğu zaman, on gün içerisinde iki sınır kapısının açılmaya hazır olacağını belirtirken, Derinya’daki, Rum tarafına ait çalışmaların tamamlandığını da anımsattı.



Habere göre Lefke-Aplıç sınır kapısının açılmasına ilişkin hazırlıklar-donanım, istihdam, örgütlenme-konusu, bugün, müzakereci Andreas Mavroyannis ile Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Rum heyeti başkanı Sotos Zakheos’un, ilgili birimlerle gerçekleştireceği toplantıyla, ele alınacak.