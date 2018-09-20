banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97189
ALTIN
240.042
DOLAR
6.2053
STERLİN
8.1867
EURO
7.2597
Cratos'tan yangınla ilgili açıklama
CRATOS'TAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cratos otelde yangın
CRATOS OTELDE YANGIN
Akaryakıta zam!
Son Dakika
AKARYAKITA ZAM!
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Kıbrıs Rum Tarafının Sınır Kapılarının Açılması Konusunda Hazır Olduğu İddiası

Kıbrıs Rum tarafının, Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarını, Ekim ayı başında açmaya hazır olacağı iddia edildi. 

Kıbrıs Rum Tarafının Sınır Kapılarının Açılması Konusunda Hazır Olduğu İddiası

Kıbrıs Rum tarafının, Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarını, Ekim ayı başında açmaya hazır olacağı iddia edildi. 

20 Eylül 2018 Perşembe 07:08
Kıbrıs Rum Tarafının Sınır Kapılarının Açılması Konusunda Hazır Olduğu İddiası

Kıbrıs Rum tarafının, Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarını, Ekim ayı başında açmaya hazır olacağı iddia edildi. 


Alithia gazetesi, bir kaynağın, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yapmış olduğu açıklamalara dayanarak, Kıbrıs Rum tarafının, Ekim ayı başında Derinya ve Lefke sınır kapılarını açmaya hazır olacağını yazdı.


Habere göre yetkili bir kaynak yaptığı açıklamada, Lefke sınır kapısının açılmasının mümkün kılınması için Kıbrıs Rum tarafının kendi adına yapması gereken tüm çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. 


Gazete, yine KİPE’ya dayanarak, söz konusu iki sınır kapısının açılması konusunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 28 Eylül’de yapacağı görüşmede ele alınmasının beklendiğini yazdı.


Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Rum heyeti başkanı Sotos Zakheos ile Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı teknisyenlerin, dün, Lefke-Aplıç sınır kapısı için Rum tarafının yürüttüğü çalışmaları yerinde incelediğini yazan gazete; kimlik, pasaport kontrollerinin yapılacağı alanların kurulduğunu, asfalt dökme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 


Gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise, kimlik ve pasaport kontrollerinin yapılacağı alanları henüz yapmadığını yazdı. 


Gazete haberinde ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının gerçekleştirdiği çalışmalar göz önünde bulundurulduğu zaman, on gün içerisinde iki sınır kapısının açılmaya hazır olacağını belirtirken, Derinya’daki, Rum tarafına ait çalışmaların tamamlandığını da anımsattı. 


Habere göre Lefke-Aplıç sınır kapısının açılmasına ilişkin hazırlıklar-donanım, istihdam, örgütlenme-konusu, bugün, müzakereci Andreas Mavroyannis ile  Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Rum heyeti başkanı Sotos Zakheos’un, ilgili birimlerle gerçekleştireceği toplantıyla, ele alınacak. 


Son Güncelleme: 20.09.2018 10:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail, Silikiotis’in De Yer Aldığı Avrupa Parlamentosu Heyetine Gazze’ye Giriş İzni Vermedi
İsrail, Silikiotis’in De Yer Aldığı Avrupa Parlamentosu Heyetine Gazze’ye Giriş İzni Vermedi
Afrodit Yatağındaki Doğalgazı Mısır’a Taşıyacak Olan Boru Hattı İçin İmzalar Atıldı
Afrodit Yatağındaki Doğalgazı Mısır’a Taşıyacak Olan Boru Hattı İçin İmzalar Atıldı
Avramopulos: “AB Mültecilerle İlgili Her Türlü Yardımı Yapmaya Hazır”
Avramopulos: “AB Mültecilerle İlgili Her Türlü Yardımı Yapmaya Hazır”
Tapu Memurundan Milletvekiline Taciz Suçlaması
Tapu Memurundan Milletvekiline Taciz Suçlaması
Ayia Napa’da İrlandalı Erkek Turiste Tecavüz
Ayia Napa’da İrlandalı Erkek Turiste Tecavüz
Kıbrıs Sorununa “Taksitli Çözüm”
Kıbrıs Sorununa “Taksitli Çözüm”
Tabanca Ve Patlayıcı Madde İle Yakalandılar
Tabanca Ve Patlayıcı Madde İle Yakalandılar
Rum Hükümeti 1,5 Milyar Euro Borçlandı
Rum Hükümeti 1,5 Milyar Euro Borçlandı
Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler
Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler
Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı
Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim