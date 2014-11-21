Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kıbrıs (Rum) Havayolları’yla İlgili Ödeneği Bağladılar

Rum Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda Kıbrıs (Rum) Havayolları çalışanlarının tazminatıyla ilgili ödeneği bağladığı haber verildi.

Kıbrıs (Rum) Havayolları’yla İlgili Ödeneği Bağladılar

Rum Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda Kıbrıs (Rum) Havayolları çalışanlarının tazminatıyla ilgili ödeneği bağladığı haber verildi.

21 Kasım 2014 Cuma 11:44
Kıbrıs (Rum) Havayolları’yla İlgili Ödeneği Bağladılar
banner238

Rum Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda Kıbrıs (Rum) Havayolları çalışanlarının tazminatıyla ilgili ödeneği bağladığı haber verildi.

Alithia gazetesi, Meclis’in bağımsız hizmetler, bakanlıklar ve dairelerde ortaya çıkan acil durum ihtiyaçlarının karşılanması için 158 milyon 722 bin 406 Euro’luk ödenekle ilgili ek bütçeyi oy birliğiyle onaylarken, Kıbrıs (Rum) Havayolları çalışanlarının tazminatıyla ilgili ödeneği bağladığını yazdı.

Gazete, 10 milyon Euro tutarındaki ödeneği bazı veriler talep ederek bağlandığını belirtti.

YATIRIMCILAR

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs (Rum) Havayolları’yla ilgili prosedürü üstlenen kuruluşun, Kıbrıs (Rum) Havayollarıyla ilgilenip, reddedilen yatırımcılarla diğer yatırımcıların, yanlarında çalışma planlarını getirmeleri ve yeterli sermayelerinin olduğunu kanıtlamaları durumunda kendileriyle diyalog kurabileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Rum Meclis Genel Kurulu’nun Dünkü Oturumunda Kıbrıs (Rum) Havayolları çalışanlarının Tazminatıyla Ilgili ödeneği Bağladığı Haber Verildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim