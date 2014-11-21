Kıbrıs (Rum) Havayolları’yla İlgili Ödeneği Bağladılar

Rum Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda Kıbrıs (Rum) Havayolları çalışanlarının tazminatıyla ilgili ödeneği bağladığı haber verildi.

Alithia gazetesi, Meclis’in bağımsız hizmetler, bakanlıklar ve dairelerde ortaya çıkan acil durum ihtiyaçlarının karşılanması için 158 milyon 722 bin 406 Euro’luk ödenekle ilgili ek bütçeyi oy birliğiyle onaylarken, Kıbrıs (Rum) Havayolları çalışanlarının tazminatıyla ilgili ödeneği bağladığını yazdı.

Gazete, 10 milyon Euro tutarındaki ödeneği bazı veriler talep ederek bağlandığını belirtti.

YATIRIMCILAR

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs (Rum) Havayolları’yla ilgili prosedürü üstlenen kuruluşun, Kıbrıs (Rum) Havayollarıyla ilgilenip, reddedilen yatırımcılarla diğer yatırımcıların, yanlarında çalışma planlarını getirmeleri ve yeterli sermayelerinin olduğunu kanıtlamaları durumunda kendileriyle diyalog kurabileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.