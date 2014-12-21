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Kıbrıs (Rum) Havayolları Tasfiye Ediliyor

Ekonomik açıdan zor bir durumda bulunan Kıbrıs (Rum) Havayolları’nın iflasa ve kontrollü tasfiyeye doğru yol aldığı bildirildi.

Kıbrıs (Rum) Havayolları Tasfiye Ediliyor

Ekonomik açıdan zor bir durumda bulunan Kıbrıs (Rum) Havayolları’nın iflasa ve kontrollü tasfiyeye doğru yol aldığı bildirildi.

21 Aralık 2014 Pazar 08:18
Kıbrıs (Rum) Havayolları Tasfiye Ediliyor
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AVRUPA KOMİSYONU’NUN KARARINI YENİ YILIN İLK ON GÜNÜ İÇERİSİNDE AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

 Ekonomik açıdan zor bir durumda bulunan Kıbrıs (Rum) Havayolları’nın iflasa ve kontrollü tasfiyeye doğru yol aldığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi “9 Ocak’ta Kıbrıs Havayolları’nın Kum Saati Boşalıyor” başlığıyla verdiği haberinde, Kıbrıs Havayolları’nın kuruluşundan 69 yıl sonra, kısa bir süre içerisinde en kötü kabusla karşı karşıya kalacak göründüğünü yazdı.

Avrupa Komisyonu’ndan edinilen bilgilere göre Rekabet Müdürlüğü’nün Kıbrıs Havayolları’nın geçmişte aldığı devlet desteklerinin yasadışı olduğu ve bu paraların devlet kasasına iade edilmesi gerektiği kararına vardığını kaydeden gazete, kararın, kapıya kilit vurmaya denk olduğunu, çünkü şirketin uçmaya devam etmesi için aldığı yaklaşık 80 milyon Euro’luk meblağı iade edecek durumda olmadığını yazdı.

Aynı bilgilere göre Avrupa Komisyonu’nun uzun bir zaman önce karar aldığını ancak şirkete özel yatırımcı bulunması çabalarının neticesini beklediğini aktaran gazete, başarısız müzakerelerin ardından Brüksel teknokratlarının şirketin içerisine girdiği durumun geri dönüşünün olmadığı ve şirketi üstlenecek yatırımcı bulunamayacağı düşüncesinde olduğunun göründüğünü belirtti.

Yine aynı kaynaklara göre Rekabet Müdürlüğü’nün, niyetleri konusunda Güney Kıbrıs’a bilgi verdiğini savunan gazete, Avrupa Komisyonu’nun kararını Ocak ayının ilk on günü içerisinde, muhtemelen 9 Ocak tarihinde açıklanacağını aktardı.

Bu tarihin, gelişmelerin kutlama (Noel, yeni yıl) döneminin ardından yaşanması, böylece şirketle seyahat eden yolcuların etkilenmemesi için seçildiği bilgisini veren gazete, bilgilerin teyit edilmesi durumunda Eurocypria Havayollarında da izlenen süreç temelinde, atılacak adımların önceden belirlenmiş olacağını belirtti.

Kıbrıs Havayolları Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla şirketi tasfiye sürecine sokacağını aktaran gazete, bu secin tehlikeler barındırdığını, çünkü koordineli ve hızlı hareketlerde bulunulmazsa üçüncüler aracılığıyla Türk Hava Yolları gibi istenmeyen şirketlerin mal varlıklarını satın almak için ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

Gazete çalışanların şirket yasası temelinde imtiyazlı alacaklı kabul edildiğini ve istenilecek tazminatlarda önceliklerinin olacağını belirtti.

Öte yandan beklenen olumsuz gelişmelerin uçuşları altüst edeceğini belirten gazete, yeni bir başlangıç için özel bir ilgi olması durumunda bile Kıbrıs Havayollarının halef durumu oluşturulana kadar bir “ölü dönemin” yaşanacağından söz etti.

ÖNCEDEN ALINMIŞ BİLETLER NE OLACAK?

Yolcuların ve seyahat acentelerinin, tehlike çanlarına rağmen şirkete güvenerek Ağustos ayına kadar aldıkları biletlerin Hükümette siyasi baş ağısına neden olacağını belirten gazete, Hükümetin siyasi maliyet konusunda zor bir durumda kalacağını, çünkü önceden alınmış biletlerden kazanılan paranın öngörüldüğü üzere şirketin özel hesabında bulunmadığını yazdı.

Önceden ödenmiş biletlerin maliyetinin 8 milyon Euro civarında olduğunu aktaran gazete, edindiği bilgilere göre bu paraların şirketin mevcut ihtiyaçları için kullanıldığını belirtti.

Gazete tasfiye süreci temelinde ve biletler kredi kartları ya da bankamatik kartlardan alınmışsa JCC şirketinin (ya da elektronik ödemeyi işleyen başka bir şirket) yolcuları tazmin edeceğini ve tasfiye sırasında Kıbrıs Havayollarından bunları talep edeceğini yazdı.

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