Kıbrıs (rum) Havayolları Satılıyor!

Kıbrıs (Rum) Havayolları’nın, Catering ve Kargo bölümlerinin yanı sıra, havalimanı hizmetleri sağlayan Swissport’daki yüzde 20’lik hissesini satışa çıkarmasının gündemde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi, “Haraç Mezat Satış Devam Ediyor-Kıbrıs Havayolları’nda Şimdi De Catering ve Kargoyu Satıyorlar” başlıklarıyla manşetten verdi.

Gazete Kıbrıs (Rum) Havayolları Yönetim Kurulu’nun bir sonraki toplantısının gündem maddesini Catering ve Kargo bölümleri ile Swissport’taki yüzde 20’lik hissenin satışının oluşturduğunu yazdı.

Gazete bu konularda bazı anlaşamazlıkları bulunduğunu bu nedenle bir çok yönetim kurulu üyesinin, toplantı için gerekli olan yeterli sayıya ulaşılmaması amacıyla toplantıya katılmadığını da belirtti.