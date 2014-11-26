İLK HEDEF MISIR, İKİNCİ HEDEF AVRUPA PİYASASI



ÜÇ ÜLKENİN BAKANI TÜRKİYE’YE ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI GÖSTERMESİ ÇAĞRISI YAPTI

İSMAİL: “KIBRIS NE KADAR DOĞALGAZ SATARSA HEPSİNİ ALMAYA HAZIRIZ”

MANİATİS: “HEDEF ENERJİ KORİDORU”

Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki hidrokarbon yataklarından istifade edilmesine yönelik yol haritası belirlediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Afrodit’ten Nil Nehri’ne – Kahire Lefkoşa’dan Doğalgaz Satmasını ve Doğalgazın Borularla Taşınmasını İstiyor” başlıklarıyla aktardığı manşet haberinde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün, Mısır Petrol Bakanı Şerif İsmail ve Yunanistan Enerji Bakanı Yannis Maniatis ile ayrı ayrı görüştüğü ve ardından da üç bakanın ortak toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Mısır’ın, doğalgaz’ın satışı için altyapının ve koşulların oluşturulması çerçevesinde görüşmeleri hızlandırma kararı aldıklarını; bu kapsamda da teknik ve mali bilgilerle ilgili özel çalışma yapılacağını kaydetti.

“Afrodit” parselindeki doğalgazın, Mısır’ın iki doğalgaz sıvılaştırma terminaline (İdku ve Dimyat) borularla taşınmasının düşünüldüğünü belirten gazete, Mısır’ın “yenide ihraçtan” bahsettiğini de yazdı.

Gazete, üç ülkenin enerji bakanlarının, üçlü toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında bundan sonra izlenecek yolla ilgili açıklamalarda bulunduğunu kaydetti, özetle şöyle devam etti:

“Üçlü bakanlar toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, atılacak sonraki adımlardan bahsedildi. Üç bakan, ülkelerinin halklarının menfaatine olacak, hidrokarbon yataklarıyla ilgili yabancı yatırımcıların cezbedilmesini istedikleri mesajını verirken, hem üçlü hem de bölgesel işbirliğiyle ilgili bazı maddeler belirlediler:

1-Hidrokarbon yataklarıyla ilgili açık deniz faaliyetleri için çevresel standartlar belirlenmesi,

2- Açık deniz faaliyetlerinde güvenliğin garanti altına alınması için metot tespit etme,

3- Enerji altyapıları,

4- Hidrokarbon yatakları sektörünün geliştirilmesi ve bu sektörle ilgili araştırmalar yapılması,

5- Kurumsal altyapıların güçlendirilmesi ve imkanların geliştirilmesi.”

Gazete devamla, Mısır Petrol Bakanı Şerif İsmail’in, Mısır’ın, Afrodit parselinden çıkacak tüm doğalgazı almaya hazır olduğunu söylediğini ve bunun, Güney Kıbrıs için oldukça olumlu bir gelişme olduğunu yazdı.

İsmail, Mısır’ın 700 milyon ayakküp doğalgaz ithal etme niyetinde olduğunu da kaydederken, Güney Kıbrıs’tan satın alacakları doğalgazla ilgili “yeniden ihraçtan” da bahsetti.

Öte yandan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis de, önümüzdeki iki ay içinde, doğalgazın ihracı için Güney Kıbrıs ile Mısır arasında doğrudan boru hattı döşenmesi kapsamındaki teknik-mali çalışmanın hazır olacağını açıkladı.

İKİNCİ HEDEF AVRUPA PİYASASI

Gazete, Güney Kıbrıs’ın hareket edeceği ikinci eksenin Yunanistan ile işbirliği çerçevesinde Avrupa piyasası olduğunu yazdı.

Habere göre Lakkotripis’in, Yunanistan Enerji Bakanı Yannis Maniatis ile yaptığı görüşmede, Avrupa’nın ortak ilgi alanındaki enerji çalışmalarının ileri götürülmesi ele alındı.

Maniatis, görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, hedefin, İsrail-Güney Kıbrıs hidrokarbon yataklarının birleştirilmesiyle Girit üzerinden Yunanistan ve Avrupa’nın geri kalanına, LNG(sıvılaştırılmış doğalgaz) ile birlikte enerji koridoru oluşturmak olduğunu söyledi.

Maniatis ayrıca, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın Aralık’ta bu konuda Brüksel’de temaslar yapacağını kaydetti.

ÜÇ ÜLKENİN BAKANINDAN TÜRKİYE’YE ORTAK ÇAĞRI: “ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI DUY”

Gazete devamla, Lakkotripis, Maniatis ve İsmail’in ortak basın toplantısında, Türkiye’ye uluslararası hukuka saygı duyması çağrısı yaptıklarını yazdı.

Habere göre üç bakan, söz konusu işbirliğinin, bölgedeki diğer ülkelerin de katkı koymasıyla ilerleyebileceğini ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının, barış ve istikrar sağlayacak bölgesel düzeydeki bir işbirliği için teşvik olacağını vurguladı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla aktarıldı:

Simerini gazetesi: “Artık Mısır Arapçası Konuşuyoruz”

Politis gazetesi: “Teknik Ekip İşbaşında-Lakkotripis İsmail Görüşmesi Verimli”

Haravgi gazetesi: “Mısır’a Doğalgaz Satışıyla İlgili Çalışma İki Ay İçinde Hazır”

Alithia gazetesi: “Afrodit’ten Dimyat’a Boru”.