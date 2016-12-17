Kıbrıs Konferansı Öncesi Diplomatik Hareketlilik

Kıbrıs sorunuyla ilgili 12 Ocak’ta Cenevre’de gerçekleştirilecek “beş taraflı konferans” ışığında, Güney Lefkoşa’da, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi büyükelçilerinin de katılımıyla diplomatik düzeyde bir hareketlilik gözlemlendiği bildirildi.

İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSERİ KİDD, KİPRİANU İLE GÖRÜŞTÜ… EİDE ÇİN BÜYÜKELÇİSİYLE BİR ARAYA GELDİ

BIDEN LİDERLERLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kıbrıs sorunuyla ilgili 12 Ocak’ta Cenevre’de gerçekleştirilecek “beş taraflı konferans” ışığında, Güney Lefkoşa’da, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi büyükelçilerinin de katılımıyla diplomatik düzeyde bir hareketlilik gözlemlendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Diplomatik Git-Gel… Beş Taraflı Konferans Arka Planda Olmak Üzere Lefkoşa’da Birbirini Takip Eden Temaslar” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, konferansın bileşimine yönelik “puslu” bir ortamda olmak üzere, perde gerisinde çeşitli temaslar yapıldığını yazdı.

AB’nin konferansa katılımının kesin olarak addedildiğini, çünkü müdahil tüm tarafların buna ilişkin fikir birliğine sahip olduğunu kaydeden gazete, AB’nin oynayacağı rol konusunda ise çeşitli yaklaşımlar bulunduğunu belirtti.

Rum kesiminin, AB’nin konferanstaki varlığını esaslı olarak addettiğini yazan gazete, Türk tarafı ile BM’nin ise AB’nin gözlemci rolüne sahip olacağını savunduklarını öne sürdü.

BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi konusunda ise, Rusya ile Fransa’nın, temsilcilerinin Cenevre’de olmasını istediklerini belirten gazete, Çin’in negatif olmadığını, ABD’nin katılacağına kesin gözle bakıldığını, İngiltere’nin ise garantör ülke olarak, şu veya bu şekilde orada olacağını ifade etti.

“Bazı ülkelerin Rusya’nın Cenevre’de olmasını uygun görmediğini” de yazan gazete, “beş daimi üyeyle ilgili olarak her şeyin açıkta kalmasının sebebinin de bu olduğuna” işaret etti.

Gazete, “Konferansta bulunmalarına karar verilmesi durumunda, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesinin konferans masasında olmayacaklarını, gözlemci rolünde olacaklarını veya Bürgenstock’ta olduğu gibi, çabaların destekçisi olacaklarını” ifade etti.

İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSERİ KİDD KİPRİANU İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’nin dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldiğini yazan gazete, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd’in ise Güney Kıbrıs’ta, AKEL partisi Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile görüştüğünü yazdı.

Gazeteye göre, Kiprianu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerde role sahip herkesin, bu önemli meselelerle ilgili her siyasi partinin nerede durduğunu bilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gazeteye göre, Kiprianu, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin Cenevre’de bulunmalarıyla ilgili bir soruya yanıtında ise, BM ile BM Genel Sekreteri’nin BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle istişare etmeleri gerektiğini, bunların (konferansa) katılabileceklerini ve katılmaları gerektiğini savundu.

Gazeteye göre, Kiprianu, Bürgenstock’ta, isteyen herkesin orada bulunduğunu sözlerine ekledi.

EIDE ÇİN BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ise dün Çin Büyükelçisi Huang Xingyuan ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazeteye göre, Eide, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki bir çözümün desteklenmesinde BM Güvenlik Konseyi’nin rolüne ilişkin olarak Çin Büyükelçisiyle çok iyi bir görüşme yaptığını yazdı.

Haravgi ise “Çok Taraflı Konferans İçin Hummalı İstişareler” başlıklı haberinde, çok taraflı konferansın bileşimi, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin Kıbrıs sorununun olası bir çözümünün desteklenmesindeki rolüne ilişkin istişarelerin gelişme aşamasında bulunduğunu yazdı.

Eide’nin dün Çin Büyükelçisiyle görüştüğünü yazan gazete, bu görüşmenin, Çin’den bir heyetin AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, ardından da DİSİ Başkanı Aveorf Neofitu ile görüşmesinden sonra, Çin’in “çok taraflı konferansta bulunma niyetini ifade etmesinin ardından gerçekleştiğini” yazdı.

MÜZAKERECİLERİN GÖRÜŞMESİ

Müzakereciler arasında önceki gün bir görüşme daha yapıldığını yazan gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “müzakerecilerin çözümün uygulanmasına ilişkin sın derece verimli bir görüşme yaptıklarını yazdığını” iletti.

Gazete, çözümün uygulanmasına ilişkin konularla ilgili iyi bir görüşme yapıldığını, ancak elle tutulur sonuçlar veya kağıt üzerinde uzlaşılar ortaya çıkmadığını ifade etti. Gazete “karşılıklı pozisyonların daha iyi bir şekilde anlaşılmasının ortaya çıktığını” ekledi.

Simerini ise haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Brüksel’den bu sabaha yakın Rum kesimine döndüğünü ve yarın Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerin ardından, “Kıbrıs sorunu tempolu olayların da eski haline dönmesinin beklendiğini” yazdı.

Müzakerecilerin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü yeniden görüşeceklerini yazan gazete, önümüzdeki haftanın içerisinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında yeni bir görüşme yapılmasının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Gazete, “müzakere grubunun içinden öğrendiğine göre, önümüzdeki dönemde ağırlık verilecek olan şeyin, gerek çözümün ilk günü ile üzerinde mutabakata varılan şeylerin bir an önce uygulanması, aynı zamanda toprak konusunu doğrudan ilgilendiren, mülkiyetle ilgili birçok açıkta kalan konu olduğunu” ekledi.

BIDEN LİDERLERLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Haravgi’de yer alan bir haberde ise, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın, dün liderlerle telefonda görüştüğü ifade edildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Biden ile yaptığı görüşmenin odağında, “güvenlik ve garantiler ile Cenevre’de yapılacak çok taraflı konferansın bulunduğunu” yazdı.