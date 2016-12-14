“Kıbrıs Katılım Müzakerelerinde Ankara’nın Yanında”

Brüksel’de dün gerçekleştirilen AB Genel İşler Konseyi toplantısında, Türkiye'yle üyelik müzakerelerine karşı olan Avusturya’nın,Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin dondurulması ifadesine yer verilmeyen sonuç bildirisini veto etmesi, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

KASULİDİS: “AB BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI KIBRIS İÇİN OLUMLU VE GÜÇLÜ MESAJLAR İÇERİYOR”

Brüksel’de dün gerçekleştirilen AB Genel İşler Konseyi toplantısında, Türkiye'yle üyelik müzakerelerine karşı olan Avusturya’nın, "Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin dondurulması" ifadesine yer verilmeyen sonuç bildirisini veto etmesi, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Simerini gazetesi “Kıbrıs Katılım Müzakerelerinde Ankara’nın Tarafında… Yalnızca Avusturya Türkiye’yle İlgili Sonuç Bildirisini Veto Etti- Hükümet Kıbrıs Müzakereleri Yüzünden Türkiye İçin Başlıkların Dondurulmasını Tercih Etmedi” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Avusturya’nın dün yapılan AB Genel İşler Konseyi toplantısında taviz vermediğini ve Türkiye’yle ilgili sonuç bildirisinin yayımlanmasını veto ettiğini yazdı.

Bundan ötürü Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinin “yeni bir soğuklukla karakterize edildiğini” kaydeden gazete, yeni karışıklıklar meydana gelmesinin de olası olduğunu yazdı.

Öte yandan, Rum Hükümeti’nin ise Almanya’yla, Türkiye’nin katılım sürecinin dondurulmasına ilişkin muhtemel bir kararın, Kıbrıs sorunu çözümü sürecinde sorunlar meydana getirebileceği konusunda hem fikir olduğunu yazan gazete, Rum hükümetinin Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerden ötürü, Türkiye’nin katılım sürecinin dondurulmasından yana tavır takınmadığını ve Slovakya Dönem Başkanlığının uzlaşıcı önerilerini desteklediğini kaydetti.

Avusturya’nın ise tutumunda sonuna kadar ısrarcı olduğunu ifade eden gazete, en nihayetinde ortak bir tutum yanı sıra, Türkiye’nin katılım süreci ve genel olarak da AB’nin Genişleme meselelerine ilişkin belgeyle ilgili bir sonuç bildirisi yayımlanmadığını belirtti.

Gazete “dünkü gelişmenin Ankara’ya, ne AB’ye katılımının, ne de katılım sürecinin kesin olmadığı mesajını gönderdiğini” de ekledi.

Haberine iç sayfalardan ise “Türkiye’ye Avusturya Vetosu” başlığıyla yer veren gazete, buna benzer durumlarda olduğu gibi, AB Başkanlığının, oybirliğiyle onaylanmamış olan metnin dahil edildiği bir açıklama yayımladığını yazdı.

Gazete bahse konu metne “ek protokolün uygulanması ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’i içerisindeki özel egemenlik haklarına saygı duyulmasının da dahil olduğu, Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerin dahil edildiğini” de kaydetti.

Politis gazetesi habere “Kıbrıs Sorunu Kartıyla… Avusturya Sonuç Bildirisini Engelledi- Almanya Üyelik Sürecinin Dondurulmasını Önledi” başlıklarıyla yer verirken, Fileleftheros ise haberinde “Türkiye’yle İlgili Sonuç Bildirisi Yok- Katılım Müzakerelerinin Ertelenmesinde Israr Eden Avusturya’dan Engel- 27 Üye Devlet AB’nin Kapısını Ankara’ya Açık Tuttu” başlıklarını kullandı.

KASULİDİS: “BAŞKANLIĞIN AÇIKLAMASI KIBRIS İÇİN OLUMLU”

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, AB Genel İşler Konseyi’nin dünkü çalışmalarına katılan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise açıklamasında, Türkiye’nin katılım süreciyle ilgili sonuç bildirisi metninin, en nihayetinde, Avusturya’nın itirazları yüzünden, 28 üye devletin ortak tezi olarak değil, Slovakya Dönem Başkanlığının açıklaması olarak ortaya konacağını söyledi.

Gazeteye göre Kasulidis açıklamasında, Başkanlığın açıklama metninin olumlu olarak değerlendirildiğini, çünkü Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili yükümlülükleri konusunda güçlü mesajlar içerdiğini, aynı zamanda Türkiye’nin, Kıbrıs müzakere sürecindeki rolünün de özellikle güçlendirildiğini belirtti.

Gazete, Kasulidis’in müdahalesinin ardından, Kıbrıs sorunuyla ilgili paragrafta “çözümün AB müktesebatıyla uyumlu olması gerektiğine açıkta atıfta bulunulduğunu” da belirtti.

Gazete Kasulidis’e göre, Türkiye’yle ilgili metnin “geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin ek protokolü uygulamayı reddetmeyi sürdürmesi yanı sıra, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’yle olan ilişkilerini normalleştirmeye yönelik ilerleme kaydetmediğine atıfta bulunduğunu” da belirtti.

Bu çerçevede, üye devletlerin tümünün tanınmasının, katılım sürecinin ana maddesi olduğunun anımsatıldığını yazan gazete, “Türkiye’nin Kıbrıs karşısındaki tüm yükümlülüklerinin yer aldığı 21 Eylül 2005 Karşı Beyanatına” atıf yapıldığını belirtti.

Gazete, metinde, üye devletlerin hava sahaları ve kara sularıyla ilgili egemenliklerine saygı duyulması gerektiği yanı sıra, üye devletler karşısındaki tehdit ve faaliyetlerden kaçınılması gerektiğinin tekrarlandığını da kaydetti.

Gazete, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, Türkiye’nin süreçteki rolü ve katkısının kritik öneme sahip olmayı sürdürdüğüne atıf yapıldığını da belirtti.

Gazete, bu çerçevede Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa adil, kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunması için müzakereleri aktif bir şekilde desteklemeye çağrıldığını da yazdı.

Gazete, bu seneki hazırlık toplantılarında, “Türkiye’nin gümrük birliğiyle alakalı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti karşısındaki kısıtlamalarına ilişkin bir ifade eklenmesinin başarıldığını” da ekledi.

Haravgi ise habere “AB Başkanlığının Türkiye’yle İlgili Açıklaması Kıbrıs’ın Tezleri Açısından Olumlu” başlığıyla yer verdi.