“Kıbrıs Havayolları”nın Logosu Ve Ticari İsminin Satıldığı İddiası

Simerini gazetesi, “Kıbrıs Havayolları”nın logosu ile ticari isminin dün Rum devletine satıldığını, ilgili açıklamaların ise bugün yapılacağını iddia etti.

Simerini gazetesi; “Kıbrıs Havayolları’nın Muflonu Resmen Satıldı-Devlet Muflonu” başlıklı haberinde, “Kıbrıs Havayolları”nın muflon logosu ve ticari isminin dün devlete satıldığını savundu.

Satışın, bir milyon Euro’yu geçmediğini yazan gazete, ödemenin nakit yapıldığını da iddia etti.

Habere göre, satışa ilişkin açıklamaların bugün yapılması bekleniyor.