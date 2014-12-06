“Kıbrıs Havayolları”nın Logosu İle Ticari İsminin Satıldığı Açıklandı

“Kıbrıs Havayolları”nın muflon logosunun ve ticari isminin Rum devletine satıldığına ilişkin açıklamanın dün yapıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, “Kıbrıs Havayolları” Şirketi’nin, borsaya yönelik bir açıklama yaparak “Kıbrıs Havayolları’”nın logosunun ve ticari isminin satılmasına ilişkin olarak Rum Hükümet ile 4 Aralık tarihinde bir anlaşma imzalandığını duyurduğunu yazdılar.

Gazete “Kıbrıs Havayolları”nın açıklamasına dayanarak logo ve ticari ismin, Rum Hükümeti’ne 1 milyon 200 bin Euro karşılığında satıldığını belirtti

“Kıbrıs Havayolları”nın logosu ve ticari isminin satılmasının, partiler tarafından şirketin kapanmasına yönelik bir adım şeklinde nitelendirildiğini yazan gazete bir yandan da bunun yapılması gereken bir faaliyet olarak değerlendirildiğini belirtti.

Habere göre, AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis konu hakkında yaptığı açıklamada bu faaliyetin, “şirketin sondan önceki günlerini saydığı” imajını yarattığını ifade etti.

Lukaidis, açıklamasında ayrıca “hükümet, bilindik özel çıkarlara değil de kamu oyunun yararına hizmet etmeye karar vermişse havayollarının kurtulması olanakları bulunmaktadır” ifadesini de kullandı.

KİPRİANU’DAN ANASTASİADİS’E MEKTUP

Gazete aynı haberinin içerisinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği 1 Aralık tarihli mektubunda, yapılan incelemeler neticesinde “Kıbrıs Havayolları”nın kapanması maliyetinin 180-300 milyon Euro arasında olduğuna dikkati çektiğini yazdı.

Habere göre Kiprianu doğru faaliyetlerle havayollarının kurtarılabileceğini de ifade etti.

TEOHARUS DA MEKTUP GÖNDERDİ

Gazete DİSİ Avrupa Parlamentosu üyesi Eleni Theoharus’un da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’ye bir mektup göndererek havayollarının kurtarılması gerekliliğinden bahsettiğini belirtti.

KIBRIS HAVAYOLLARI’NA İLİŞKİN ANKET

Fileleftheros gazetesinin “Kıbrıs Havayolları” konusunda yayımladığı ankette halkın yüzde 85 - 87’sinin şirketin kapanmaması ancak özelleştirilmesi şeklinde görüş ortaya koyduğu belirtildi.

CYMAR Market Research şirketi tarafından Fileleftheros gazetesi adına yapılan ankete bin kişi katıldı.

Habere göre milli bir havayolunun varlığının gerekliliğine dair bir soruya karşılık ankete katılanların yüzde 87’si bunun gerekli, yüzde 10’u gereksiz ve yüzde 3’ü ise bilmiyorum/yanıt yok cevabı verdi.

“Kıbrıs Havayolları’”nın geleceğine dair bir soruya da, katılımcıların yüzde 85’i doğru bir yatırımcı ile özelleştirilmesi, yüzde 9’u kapanması, yüzde 7’si ise bilmiyorum/yanıt yok şeklinde görüş ortaya koydu.

Şirketin kapanması durumunda bunun bilet fiyatlarına yönelik etkisinin ne olacağı sorusuna ise yüzde 32’si bilet fiyatlarının artacağı, yüzde 31’i aynı kalacağını, yüzde 22’si azalacağını, yüzde 18’i ise bilmiyorum/yanıt yok şeklinde cevaplandırdığı belirtildi.