“Kıbrıs Havayolları”nın İsim Ve Logosu Satışta

“Kıbrıs Havayolları”nın ismi ve muflon şeklindeki logosunun satışına ilişkin prosedürün başladığı haber verildi.

Simerini gazetesi Rum Hükümeti’nin, 5 Ocak tarihinde yerel ve uluslararası basına verdiği ilanlarla, Kıbrıs Havayolları’nın kapanmasından bir yıl sonra isim ve logosunun satışına ilişkin resmi prosedürün başladığını duyurduğunu aktardı.

Rum Hükümetinin Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs’tan uçuşlar yapmak için ticari isim ve logonun kullanılması ya da değerlendirilmesine ilgi gösterenlerin resmi olarak başvuruda bulunmaları çağrısında bulunduğunu kaydeden gazete, başvuruların 9 Ocak tarihine kadar süreceğini belirtti.

Haberde Rum Özelleştirmeler Birimi’nin, 15 Haziran 2015 tarihinde, resmi ihaleye çıkma hakkını saklı tutarak, isim ve logoya olan ilgiyi tespit etme amacıyla bir prosedür başlattığını da hatırlattı.