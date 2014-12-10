“Kıbrıs Havayolları”nda İşten Çıkarma Söz Konusu

“Kıbrıs Havayolları”nın kurtarılması amacıyla AB’ye sunulan yeniden yapılandırma çerçevesinde, 165 kişinin işten çıkarılmasının gerektiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Havayolları” Yönetim Kurulu yeni Başkanı Marinos Kallis’in, Meclis Denetleme Komitesi toplantısında yaptığı bu çerçevedeki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Kallis açıklamasında, “Kıbrıs Havayolları”nın, AB’ye 2013 Ekim’de sunulan yeniden yapılandırma planı çerçevesinde kurtulması ümidinin hala var olduğunu söyledi.

Kallis, yeniden yapılandırma planında, geriye, hayata geçirilmesi gerekenlerin kaldığını, bunlar arasında bugün 550 olan çalışan sayısının 385’e indirilmesi, bir diğer deyişle 165 kişinin işten çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Kallis, maaşlarda yüzde 12’lik kesintiye gidilmesinin de zaruri olduğunu söyledi.

Kallis, “Kıbrıs Havayolları”nın, catering gibi hizmetlerinin de satılmasının söz konusu olduğunu ifade etti.