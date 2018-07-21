Kıbrıs Dosyası sonbaharda yayınlanacak

Yunan Meclisi’nin arşivlerinde bulunan “Kıbrıs Dosyası” sonbahardan itibaren kamuoyuna açıklanmaya başlanacak.

Alithia gazetesi, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis’in dün 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sebebiyle yaptığı açıklamada, Rum Meclisi’yle ortaklaşa yürütülen çalışmayla hazırlanmakta olan Kıbrıs Dosyası’nın sonbahardan itibaren ciltler halinde kamuoyuyla paylaşılmaya başlanacağını açıkladığını yazdı.

Habere göre Vutsis dünkü basın toplantısında, 20 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Bakanlar Kurulu’nun Türk Barış Harekatına ilişkin aldığı bir kararın belgesini de paylaşarak, Kıbrıs Dosyası’nın toplam 32 ciltten oluştuğunu ve her cildin 500 yada 600 sayfa içerdiğini vurguladı.

Vutsis, ciltlerin ikişer veya dörder cilt şeklinde kamuoyuyla paylaşılmaya başlanacağını da belirtti.

