Güney Kıbrıs:
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14 Temmuz 2017 Cuma 12:09

Kıbrıs Dosyası Resmen Rum Meclisi’ne Teslim Edildi

Yunan Meclisi Özel Araştırma Komitesi’nin “Kıbrıs Dosyası” bugün düzenlenen törenle Rum Meclisi’ne teslim edildi.

Kıbrıs Dosyası Resmen Rum Meclisi'ne Teslim Edildi
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 Yunan Meclisi Özel Araştırma Komitesi’nin “Kıbrıs Dosyası” bugün düzenlenen törenle Rum Meclisi’ne teslim edildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Kıbrıs’taki 1974 faşist Yunan cuntası destekli darbe öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananları içeren belge ve tanıklıkların yer aldığı “Kıbrıs Dosyası” 11 koliden oluşuyor.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Silluris törende yaptığı konuşmada, büyük öneme sahip tarihi bir olayın söz konusu olduğunu, bugünün de tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Törene katılan Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis ise tarihi bir bekleyişin bittiğinden söz etti.

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