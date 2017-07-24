FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:26

“Kıbrıs Dosyası”

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Yunan Meclisi’nin özel komitesi tarafından toplanan ve yakın geçmişte kopyaları Rum meclisine teslim edilen Kıbrıs’la ilgili gizli dosyalarda kayıplarla ilgili veri aranacağını açıkladı.

'Kıbrıs Dosyası”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

ŞİLLURİS: “KAYIPLARLA İLGİLİ VERİ ARANACAK”

SAKELLAROPULOS: “BAZI BAŞROL OYUNCULARININ ÖLMESİ BEKLENMİŞ OLABİLİR”

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Yunan Meclisi’nin özel komitesi tarafından toplanan ve yakın geçmişte kopyaları Rum meclisine teslim edilen Kıbrıs’la ilgili gizli dosyalarda kayıplarla ilgili veri aranacağını açıkladı.

Fileleftheros’un “Kıbrıs Dosyası Kayıplar İçin Açılıyor” başlıklı haberine göre Şilluris “Kıbrıs Dosyası”nın teslim alınmasının ardından şu anda önceliklerinin, dosyaların derinlemesine incelenmesi, dijital ortama aktarıldıktan sonra arşivlenmesi olduğunu belirtti.

Dosyaları incelemekte olan uzmanların, kayıplarla ilgili veri olup olmadığını araştırmaya öncelik verdiğini söyleyen Şilluris  “veri olduğuna dair  bilgi yok ancak en azından bütün olasılıklar araştırılmalı ve bilgiler değerlendirilmeli” dedi.

Öte yandan Haravgi Yunan meclisinin Kıbrıs Dosyası uzmanlar grubu üyelerinden Tasos Sakellaropulos’un, “Kıbrıs Dosyası”nın içeriğiyle ilgili detaylar verdiği söyleşisini yayımladı.

Gazeteye göre  Nikos Sampson’dan, Rum siyasi sahnesindeki dengeler analiz edilmeden söz edildiğini, III. Makarios’a darbeye, nasıl askeri birlik depolarından silah çalınarak hazırlanıldığı, Barış Harekâtı olduğunda subayların pozisyonlarını terk ederek kaçmalarının anlatıldığına işaret eden Sakellaropulos,  dosyanın Güney Kıbrıs’a gönderilmesi için “Yunanistan’da,  bazı olayların başrol oyuncularının ölmesi beklenmiş olabileceği” kanaatini dile getirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“lithrangomi Muhtarı” Kanakaria İçin Girişim İstedi “lithrangomi Muhtarı” Kanakaria İçin Girişim...
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Eide’yi Şikayet Edecek Güney Kıbrıs İle Yunanistan Eide’yi Şikayet...
II. Hrisostomos: “Müzakereler Derhal Durdurulsun” II. Hrisostomos: “Müzakereler Derhal Durdurulsun”
Denktaş: “Sürpriz Önerilerimiz Var” Denktaş: “Sürpriz Önerilerimiz Var”
AKEL Başkanlık Adayı Olarak Stavros Malas’ı Önerdi AKEL Başkanlık Adayı Olarak Stavros Malas’ı...
Türkiye’ye Tatbikat İzni Türkiye’ye Tatbikat İzni
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“lithrangomi Muhtarı” Kanakaria İçin Girişim...
Boltaşlı’daki “Panagia Kanakaria Kilisesi”nin tamiri ve restorasyonu için gereğinin yapılması istendi.

Haberi Oku