Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Yunan Meclisi’nin özel komitesi tarafından toplanan ve yakın geçmişte kopyaları Rum meclisine teslim edilen Kıbrıs’la ilgili gizli dosyalarda kayıplarla ilgili veri aranacağını açıkladı.

ŞİLLURİS: “KAYIPLARLA İLGİLİ VERİ ARANACAK”

SAKELLAROPULOS: “BAZI BAŞROL OYUNCULARININ ÖLMESİ BEKLENMİŞ OLABİLİR”

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Yunan Meclisi’nin özel komitesi tarafından toplanan ve yakın geçmişte kopyaları Rum meclisine teslim edilen Kıbrıs’la ilgili gizli dosyalarda kayıplarla ilgili veri aranacağını açıkladı.

Fileleftheros’un “Kıbrıs Dosyası Kayıplar İçin Açılıyor” başlıklı haberine göre Şilluris “Kıbrıs Dosyası”nın teslim alınmasının ardından şu anda önceliklerinin, dosyaların derinlemesine incelenmesi, dijital ortama aktarıldıktan sonra arşivlenmesi olduğunu belirtti.

Dosyaları incelemekte olan uzmanların, kayıplarla ilgili veri olup olmadığını araştırmaya öncelik verdiğini söyleyen Şilluris “veri olduğuna dair bilgi yok ancak en azından bütün olasılıklar araştırılmalı ve bilgiler değerlendirilmeli” dedi.

Öte yandan Haravgi Yunan meclisinin Kıbrıs Dosyası uzmanlar grubu üyelerinden Tasos Sakellaropulos’un, “Kıbrıs Dosyası”nın içeriğiyle ilgili detaylar verdiği söyleşisini yayımladı.

Gazeteye göre Nikos Sampson’dan, Rum siyasi sahnesindeki dengeler analiz edilmeden söz edildiğini, III. Makarios’a darbeye, nasıl askeri birlik depolarından silah çalınarak hazırlanıldığı, Barış Harekâtı olduğunda subayların pozisyonlarını terk ederek kaçmalarının anlatıldığına işaret eden Sakellaropulos, dosyanın Güney Kıbrıs’a gönderilmesi için “Yunanistan’da, bazı olayların başrol oyuncularının ölmesi beklenmiş olabileceği” kanaatini dile getirdi.